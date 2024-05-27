На Херсонщине оккупанты попали в пункт несокрушимости: за сутки трое раненых

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 9 населенных пунктов Херсонской области, включая Херсон, попали в пункт несокрушимости и ранили трех жителей.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Камышаны, Белозерка, Садовое, Антоновка, Новотягинка, Михайловка, Бургунка, Раковка и город Херсон.

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Авиационные удары КАБами враг нанес по Бериславскому и Херсонскому районам".

Детали: По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 12 частных домов.

Зафиксировано также попадание в админздание и пункт несокрушимости. Побиты хозяйственная постройка, складские помещения и частный автомобиль.

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Также Прокудин сообщил, что из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.