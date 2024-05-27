ХАМАС запустил ракеты по Тель-Авиву, Израиль ответил ударом по Рафаху

Палестинская группировка ХАМАС в воскресенье впервые за последние месяцы нанесла ракетный удар по одному из районов Тель-Авива в центре Израиля. Израильская армия позже нанесла удар по объекту в Рафасе, который, по данным ЦАХАЛ, использовали боевики.

Источник: ВВС, CNN

Детали: Сообщается, что подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы сообщило в ночь на понедельник, что в результате удара, который был нанесен по центру для перемещенных лиц в Рафасе, погибли по меньшей мере 35 человек и десятки получили ранения.

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תיעודים רבים (חלקם קשים, פה חסכתי) מעזה בשעה האחרונה על שריפה שפרצה באזור אוהלי עקורים ברפיח, לפי כלי התקשורת שם כתוצאה מתקיפת צה"ל. דווח על עשרות נפגעים, בהם כ-30 הרוגים. הכול לפי מקורות עזתיים כרגע. pic.twitter.com/23D3ekNJu7 — Nurit Yohanan (@nurityohanan) May 26, 2024

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла авиаудар по лагерю ХАМАС в городе, и военным известно о сообщениях, что в результате пострадали мирные жители. "Удар был нанесен по законным целям в соответствии с международным правом, с использованием точных боеприпасов и на основе точных разведданных, указывающих на то, что ХАМАС использует этот район", - добавили в ЦАХАЛ.

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Также в ЦАХАЛ заявили, что им известны сообщения о том, что удар и пожар, который распространился на лагерь для перемещенных палестинцев, повлекли за собой жертвы среди гражданского населения, добавив, что инцидент находится на стадии дальнейшего расследования.

Ранее по меньшей мере восемь ракет было выпущено из Рафаха по Тель-Авиву, несколько ракет было перехвачено, сообщили израильские военные. Сообщений о пострадавших не поступало.

BBC напоминает, что обстрел был совершен в считанные дни после заявления генерального прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмада Хана о выдаче ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта, а также объявления тремя европейскими странами намерения признать палестинские территории в качестве суверенного государства.

В других городах и поселках, включая Герцлию и Петах-Тикву, прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле.

Что предшествовало: 24 мая международный суд ООН промежуточным решением в рамках межгосударственной жалобы, поданной ЮАР против Израиля в связи с операцией в секторе Газа, приказал Израилю безотлагательно остановить наступление в южном городе Рафах.