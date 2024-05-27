Макрон закликає підтримувати Україну: Мир – це не капітуляція
Понеділок, 27 травня 2024, 10:12
Президент Франції Емманюель Макрон закликає продовжувати допомагати Україні, на яку напала і проти якої веде загарбницьку війну Росія.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau
Деталі: Повідомляється, що таку заяву Макрон зробив після переговорів з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Берліні.
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Французький президент наголосив, що сьогодні стояти на боці миру означає надати Україні можливості для захисту своїх кордонів і свого суверенітету.
"Мир – це не капітуляція. Мир – це не відмова від принципів", – зазначив Макрон.
На тому, що допомогу Україні не треба припиняти, наголосив і Штайнмаєр.
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Передісторія:
- У неділю Макрон прибув до Німеччини з триденним візитом. Це перший державний візит французького президента до Німеччини за останні 24 роки.
- Візит Макрона розцінюють як перевірку "здоров’я" франко-німецьких відносин, оскільки вже тривалий час між Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом були напружені відносини.
- Раніше президент Франції заявив, що на третьому році повномасштабної війни глава РФ Володимир Путін не готовий до миру.
- Перед цим президент України Володимир Зеленський щодо ідеї "перемир'я" під час Олімпіади в Парижі заявив, що не дуже розуміє цю ініціативу, і назвав пропозицію "неживою історією".