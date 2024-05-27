Макрон закликає підтримувати Україну: Мир – це не капітуляція

Президенти Франції Емманюель Макрон та України Володимир Зеленський. Фото з Facebook Макрона

Президент Франції Емманюель Макрон закликає продовжувати допомагати Україні, на яку напала і проти якої веде загарбницьку війну Росія.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Деталі: Повідомляється, що таку заяву Макрон зробив після переговорів з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Берліні.

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Французький президент наголосив, що сьогодні стояти на боці миру означає надати Україні можливості для захисту своїх кордонів і свого суверенітету.

"Мир – це не капітуляція. Мир – це не відмова від принципів", – зазначив Макрон.

На тому, що допомогу Україні не треба припиняти, наголосив і Штайнмаєр.

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