Макрон призывает поддерживать Украину: Мир − это не капитуляция

Президенты Франции Эмманюэль Макрон и Украины Владимир Зеленский. Фото из Facebook Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон призывает продолжать помогать Украине, на которую напала и против которой ведет захватническую войну Россия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Детали: Сообщается, что такое заявление Макрон сделал после переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине.

Реклама:

Французский президент подчеркнул, что сегодня стоять на стороне мира означает предоставить Украине возможности для защиты своих границ и своего суверенитета.

"Мир − это не капитуляция. Мир − это не отказ от принципов", − отметил Макрон.

На том, что помощь Украине не надо прекращать, акцентировал и Штайнмайер.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: