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Макрон призывает поддерживать Украину: Мир − это не капитуляция

Понедельник, 27 мая 2024, 10:12
Макрон призывает поддерживать Украину: Мир − это не капитуляция
Президенты Франции Эмманюэль Макрон и Украины Владимир Зеленский. Фото из Facebook Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон призывает продолжать помогать Украине, на которую напала и против которой ведет захватническую войну Россия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Детали: Сообщается, что такое заявление Макрон сделал после переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине.

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Французский президент подчеркнул, что сегодня стоять на стороне мира означает предоставить Украине возможности для защиты своих границ и своего суверенитета.

"Мир − это не капитуляция. Мир − это не отказ от принципов", − отметил Макрон.

На том, что помощь Украине не надо прекращать, акцентировал и Штайнмайер.

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Предыстория:

  • В воскресенье Макрон прибыл в Германию с трехдневным визитом. Это первый государственный визит французского президента в Германию за последние 24 года.
  • Визит Макрона расценивают как проверку "здоровья" франко-германских отношений, поскольку уже длительное время между Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем были напряженные отношения.
  • Ранее президент Франции заявил, что на третьем году полномасштабной войны глава РФ Владимир Путин не готов к миру.
  • Перед этим президент Украины Владимир Зеленский по поводу идеи "перемирия" во время Олимпиады в Париже заявил, что не очень понимает эту инициативу, и назвал предложение "неживой историей".

Темы: МакронГерманияпомощь Украине
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