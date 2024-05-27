Макрон призывает поддерживать Украину: Мир − это не капитуляция
Понедельник, 27 мая 2024, 10:12
Президент Франции Эмманюэль Макрон призывает продолжать помогать Украине, на которую напала и против которой ведет захватническую войну Россия.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau
Детали: Сообщается, что такое заявление Макрон сделал после переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине.
Реклама:
Французский президент подчеркнул, что сегодня стоять на стороне мира означает предоставить Украине возможности для защиты своих границ и своего суверенитета.
"Мир − это не капитуляция. Мир − это не отказ от принципов", − отметил Макрон.
На том, что помощь Украине не надо прекращать, акцентировал и Штайнмайер.
ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- В воскресенье Макрон прибыл в Германию с трехдневным визитом. Это первый государственный визит французского президента в Германию за последние 24 года.
- Визит Макрона расценивают как проверку "здоровья" франко-германских отношений, поскольку уже длительное время между Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем были напряженные отношения.
- Ранее президент Франции заявил, что на третьем году полномасштабной войны глава РФ Владимир Путин не готов к миру.
- Перед этим президент Украины Владимир Зеленский по поводу идеи "перемирия" во время Олимпиады в Париже заявил, что не очень понимает эту инициативу, и назвал предложение "неживой историей".