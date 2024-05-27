Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Ракети до Patriot і танки Leopard: ЗМІ повідомили про допомогу Україні від Іспанії

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваПонеділок, 27 травня 2024, 10:56
Ракети до Patriot і танки Leopard: ЗМІ повідомили про допомогу Україні від Іспанії
ЗРК PATRIOT. ФОТО З TELEGRAM ГЕНШТАБУ ЗСУ

Іспанія готується відправити Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot і 19 танків Leopard 2A4 у рамках оголошеного раніше пакета допомоги.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію видання El Pais, яку наводить Reuters  

Деталі: За словами співрозмовників видання, пакет включатиме десяток ракет Patriot, 19 вживаних танків Leopard 2A4 німецького виробництва, а також інше озброєння іспанського виробництва, зокрема, засоби боротьби з безпілотниками і боєприпаси.

Реклама:

Загальна вартість пакета складатиме $1,23 млрд − її затвердили минулого місяця, але тоді повідомляли, яке озброєння увійде до пакета.

Речники іспанського прем’єра Педро Санчеса відмовилися коментувати повідомлення El Pais.

Повідомляється, що про нові постачання зброї оголосять під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Мадрида в понеділок.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 20 травня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про відправлення в Україну другої партії танків Leopard, а також іншої військової допомоги.
  • Ще в березні ЗМІ повідомляли, що Мадрид готує для Києва партію з 19 танків Leopard 2A4. Офіційно очільниця Міністерства оборони Іспанії не називала ані кількості, ані типу танка, який отримає Україна.

Теми: Іспаніядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У понеділок відключення світла можливі протягом усієї доби

Провокація у Франції: Біля Ейфелевої вежі залишили труни з написом про Україну

відеоБригада "Лють" показала знищений росіянами Вовчанськ

фото, відеоНа українських волонтерів у Празі напали російськомовні іноземці

Екстрені відключення світла скасовані - ДТЕК

оновленоКитай відмовляє інші країни їхати на Саміт миру – Зеленський

Усі новини...
Іспанія
В Іспанії заявили про візит Зеленського до Мадрида
Внаслідок обвалу будівлі на іспанській Майорці загинули щонайменше чотири людини
Ще дві країни визнали Палестинську державу
Останні новини
22:19
відеоОмбудсмен звернувся до ООН через відео знущань з полонених на Харківському напрямку
22:10
У Стамбулі обвалився багатоквартирний будинок: під завалами люди
21:45
Близько 1,5 мільйона військовозобов’язаних оновили свої дані – Міноборони
21:33
Французькі ультраправі впевнено лідирують на виборах до Європарламенту
21:08
Саудівська Аравія не поїде на Саміт миру, бо там не буде Росії – ЗМІ
20:44
У Німеччині повідомили про затримання тисяч мігрантів під час перевірок на кордонах
20:22
легка атлетикаМагучіх здобула золото, Геращенко — третя на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
20:18
Харківщина потерпає від авіаударів, росіяни здійснили невдалий штурм біля Стариці – Генштаб
20:03
ОПЕК+ продовжила скорочення видобутку нафти до 2025 року
19:52
мапаУ понеділок Україну прогріє до 32°, місцями дощі та грози
Усі новини...
Реклама:
Реклама: