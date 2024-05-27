Ракеты к Patriot и танки Leopard: СМИ сообщили о помощи Украине от Испании

Испания готовится отправить Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot и 19 танков Leopard 2A4 в рамках объявленного ранее пакета помощи.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию издания El Pais, которую цитирует Reuters

Детали: По словам собеседников издания, пакет будет включать десяток ракет Patriot, 19 подержанных танков Leopard 2A4 немецкого производства, а также другое вооружение испанского производства, в частности, средства борьбы с беспилотниками и боеприпасы.

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Общая стоимость пакета составит $1,23 млрд − ее утвердили в прошлом месяце, но тогда не сообщалось, какое вооружение войдет в пакет.

Представители испанского премьера Педро Санчеса отказались комментировать сообщения El Pais.

Сообщается, что о новых поставках оружия объявят во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Мадрид в понедельник.

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