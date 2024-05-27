Кількість загиблих від удару по Епіцентру може бути 18 − прокуратура

Станом на ранок 27 травня кількість жертв російського удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові може становити 18 людей − прокуратура спирається на дані про ідентифікованих загиблих, тих, чиї особи ще не становленні, фрагменти тіл та заяви від рідних про зниклих безвісти.

Джерело: речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко та керівник департаменту зі зв’язків з громадськістю у Епіцентр К Юлія Чудновець у коментарі "Українській правді", ДСНС у Telegram, начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook, Харківська обласна прокуратура у Telegram

Пряма мова Чубенка: "Наразі кількість загиблих зросла до 16 людей. Поранено всього 45 осіб. Безвісти зниклими залишаються 5 людей. 16 − це 16 тіл окремих людей. Це те, що наразі відомо достовірно. З них ідентифіковані 13 осіб. У нас було 7 заяв про зниклих безвісти. Нині лишається 5. На жаль, двоє з цих зниклих безвісти − загиблі.

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Плюс ще є фрагменти тіл, але не зрозуміло, чи це тіло однієї людини, чи фрагменти тіл кількох − тому ми не говоримо тут якоїсь кількості загиблих.

Тому ймовірно загиблих станом на зараз буде 18 осіб. Тобто ці 13 ідентифікованих плюс ще 5 заяв про зникнення".

Фото ДСНС

Деталі: Речник прокуратури пояснив, що пошук та ідентифікацію тіл чи їх фрагментів ускладнює те, що був вибух, дуже сильна пожежа і велика площа загоряння.

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"Сам пошук тіл дуже ускладнюється, бо якісь тіла були розірвані на фрагменти після вибуху, були обвалення стін і стелі, пожежа була дуже масштабна − ситуація дуже складна. Також після сильних пожеж залишаються дуже маленькі фрагменти і важко зрозуміти, що це саме фрагменти тіл. Тож нині триває пошук слідових доказів присутності людей", − пояснив Чубенко.

Він додав, що теоретично можливе навіть повне зникнення людини після таких сильних пожеж.

Речник прокуратури також не виключає, що кількість жертв може бути більшою.

"Процес пошуку триває. Теоретично в магазині могли перебувати люди, родичі яких не знали, що вони були в цьому супермаркеті, або їхні родичі виїхали і вони десь закордоном, тому вони не знають нічого про тих, хто тут лишався (і відповідно не писали заяв про зникнення − ред.). Перевіряємо камери. 20 людей було у місці вибуху. Що з ними − наразі невідомо, бо камери після вибуху вимикаються. Може, вони були у шоковому стані, але змогли швидко вийти, може, вони є серед поранених, а може, вони вийшли у шоковому стані з невеликими пораненнями і пішли додому і ніяк не заявляли про це", − пояснив Чубенко.

Фото ДСНС

Він додав, що саме з метою ідентифікації людей прокуратура і опублікувала відео з відеокамер без закритих облич. Правоохоронці сподіваються, що, можливо, хтось впізнає своїх родичів чи друзів і зможе повідомити на лінію 102, якщо впізнана ними особа не виходить на зв’язок.

Речниця Епіцентру Юлія Чудновець повідомила, що нині відомо про 2 загиблих працівників магазину, ще 12 не виходять на зв'язок.

"У нас наразі офіційно 2 загиблих працівників і 8 не виходять на зв’язок. Також не виходять на зв’язок наші 4 промоутери. Інших даних, на жаль, у нас на зараз немає", − повідомила Чудновець.

ДСНС станом на ранок 27 травня повідомляє про 15 загиблих внаслідок російського удару по будівельному гіпермаркету та 44 постраждалих. Таку ж цифру наводить начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Напередодні голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що внаслідок удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові 25 травня загинули 16 людей, серед них зокрема 12-річна дівчинка.

Пряма мова Болвінова: "Цієї ночі на місці, де був відділ з продажу світильників, знайшли ще одне тіло. Загиблих вже п'ятнадцять. Триває і робота в лабораторії − протягом ночі спеціалісти змогли встановити особи ще двох жертв. Водночас пошуки не припиняються, на жаль, в гіпермаркеті можуть ще залишатися тіла".

ДСНС повідомляє, що на ранок понеділка рятувальники розібрали близько 30% завалів.

"Доводиться призупиняти роботи під час сигналів повітряної тривоги. Адже окупант не вперше застосовує тактику подвійних ударів. Рятувальники продовжують розбирати завали, шукати тіла та рештки загиблих. Психологи ДСНС надають допомогу рідним загиблих та постраждалим", − підсумували у службі.