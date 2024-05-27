Количество погибших от удара по Эпицентру может быть 18 − прокуратура

По состоянию на утро 27 мая количество жертв российского удара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове может составлять 18 человек − прокуратура опирается на данные об идентифицированных погибших, тех, чьи личности еще не установлены, фрагменты тел и заявления от родных о пропавших без вести.

Источник: спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко и руководитель департамента по связям с общественностью в Эпицентр К Юлия Чудновец в комментарии "Украинской правде", ГСЧС в Telegram, начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook, Харьковская областная прокуратура в Telegram

Прямая речь Чубенко: "Сейчас количество погибших возросло до 16 человек. Ранены всего 45 человек. Без вести пропавшими остаются 5 человек. 16 − это 16 тел отдельных людей. Это то, что сейчас известно достоверно. Из них идентифицированы 13 человек. У нас было 7 заявлений о пропавших без вести. Сейчас остается 5. К сожалению, двое из этих пропавших без вести − погибшие.

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Плюс еще есть фрагменты тел, но не понятно, это тело одного человека, или фрагменты тел нескольких − поэтому мы не говорим здесь какого-то количества погибших.

Поэтому вероятно погибших по состоянию на сейчас будет 18 человек. То есть эти 13 идентифицированных плюс еще 5 заявлений об исчезновении".

фото ГСЧС

Детали: Представитель прокуратуры пояснил, что поиск и идентификацию тел или их фрагментов затрудняет то, что был взрыв, очень сильный пожар и большая площадь возгорания.

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"Сам поиск тел очень усложняется, потому что какие-то тела были разорваны на фрагменты после взрыва, были обрушения стен и потолка, пожар был очень масштабный − ситуация очень сложная. Также после сильных пожаров остаются очень маленькие фрагменты и трудно понять, что это именно фрагменты тел. Поэтому сейчас идет поиск следовых доказательств присутствия людей", − пояснил Чубенко.

Он добавил, что теоретически возможно даже полное исчезновение человека после таких сильных пожаров.

Представитель прокуратуры также не исключает, что количество жертв может быть больше.

"Процесс поиска продолжается. Теоретически в магазине могли находиться люди, родственники которых не знали, что они были в этом супермаркете, или их родственники выехали и они где-то заграницей, поэтому они не знают ничего о тех, кто здесь оставался (и соответственно не писали заявлений об исчезновении − ред.). Проверяем камеры. 20 человек было в месте взрыва. Что с ними − пока неизвестно, потому что камеры после взрыва выключаются. Может, они были в шоковом состоянии, но смогли быстро выйти, может, они есть среди раненых, а может, они вышли в шоковом состоянии с небольшими ранениями и пошли домой и никак не заявляли об этом", − пояснил Чубенко.

Фото ГСЧС

Он добавил, что именно с целью идентификации людей прокуратура и опубликовала видео с видеокамер без закрытых лиц.

Правоохранители надеются, что, возможно, кто-то узнает своих родственников или друзей и сможет сообщить на линию 102, если опознанный ими человек не выходит на связь.

Пресс-секретарь Эпицентра Юлия Чудновец сообщила, что сейчас известно о 2 погибших работниках магазина, еще 12 не выходят на связь.

"У нас сейчас официально 2 погибших работника и 8 не выходят на связь. Также не выходят на связь наши 4 промоутера. Других данных, к сожалению, у нас на сейчас нет", − сообщила Чудновец.

ГСЧС по состоянию на утро 27 мая сообщает о 15 погибших в результате российского удара по строительному гипермаркету и 44 пострадавших. Такую же цифру приводит начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Накануне глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате удара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове 25 мая погибли 16 человек, среди них в том числе 12-летняя девочка.

Прямая речь Болвинова: "Этой ночью на месте, где был отдел по продаже светильников, нашли еще одно тело. Погибших уже пятнадцать. Продолжается и работа в лаборатории − в течение ночи специалисты смогли установить личности еще двух жертв. В то же время поиски не прекращаются, к сожалению, в гипермаркете могут еще оставаться тела".

ГСЧС сообщает, что на утро понедельника спасатели разобрали около 30% завалов.

"Приходится приостанавливать работы во время сигналов воздушной тревоги. Ведь оккупант не впервые применяет тактику двойных ударов. Спасатели продолжают разбирать завалы, искать тела и останки погибших. Психологи ГСЧС оказывают помощь родным погибших и пострадавшим", − подытожили в службе.