Удар по "Епіцентру" в Харкові: кількість загиблих зросла до 16, серед них дитина

Кількість загиблих внаслідок удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у суботу в Харкові зросла до 16, серед них 12-річна дівчинка.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, поліція Харківщини

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Пряма мова Синєгубова: "На жаль, вже 16 загиблих. Дані оновлюються".

Деталі: У поліції повідомили, що за результатами експертизи ДНК ідентифіковано тіла восьми громадян.

Серед загиблих – 12-річна дівчинка, яка була відвідувачем гіпермаркету.

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Поліція повідомила також, що внаслідок удару постраждали 44 людини, з яких 14 жінок і 30 чоловіків.

Разом з тим, в ефірі телемарафону Синєгубов уточнив, що наразі ідентифіковано 14 тіл загиблих, а також знайдено фрагменти двох тіл, які буде досліджувати експертиза.

Безвісти зниклими вважаються ще 8 осіб.

Пізніше Синєгубов додав, внаслідок удару загинула не лише 12-річна дівчинка, а й її мати.

Що передувало: Російські війська у суботу вдень вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, було відомо про 15 загиблих і 25 постраждалих.

Понад 16 годин тривала ліквідація пожежі.