На Харківському напрямку Сили оборони відбили атаку ворога в напрямку Липців – Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що 27 травня Сили оборони відбили наступ ворога в напрямку Липців.

Джерело: зведення ГШ станом на 10.30

Деталі: На Харківському напрямку Сили оборони у понеділок відбили атаку агресора в напрямку Липців. Українські підрозділи втілюють заходи з покращення рубежів оборони, на окремих ділянках мають успіх.

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За добу 26 травня ворог втратив на цьому напрямку 191 окупанта, серед яких 63 особи – це безповоротні втрати. Крім того, українські воїни знищили два танки, дві артилерійські системи, дев’ять БпЛА та 11 автомобілів і сім одиниць спецтехніки. Завдано ураження також по 24 бліндажах противника.

На Куп’янському напрямку від початку доби противник чотири рази намагався покращити тактичне положення. Напружена ситуація в районі Петропавлівки. У районах населених пунктів Степова Новоселівка та Невське атаки відбиті. Триває бій у районі Греківки. Ситуація контрольована, запевняють у Генштабі.