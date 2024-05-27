На Харьковском направлении Силы обороны отбили атаку врага в направлении Липцов – Генштаб
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что 27 мая Силы обороны отбили наступление врага в направлении Липцов на Харьковщине.
Источник: сводка ГШ по состоянию на 10.30
Детали: На Харьковском направлении Силы обороны в понедельник отбили атаку агрессора в направлении Липцов. Сказано, что украинские подразделения воплощают меры по улучшению рубежей обороны, на отдельных участках имеют успех.
За сутки 26 мая враг потерял на этом направлении 191 оккупанта, среди которых 63 человека - это безвозвратные потери. Кроме того, украинские воины уничтожили два танка, две артиллерийские системы, девять БпЛА и 11 автомобилей и семь единиц спецтехники. Нанесены поражения также по 24 блиндажам противника.
На Купянском направлении с начала суток противник четыре раза пытался улучшить тактическое положение. Напряженная ситуация в районе Петропавловки. В районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Невское атаки отбиты. Продолжается бой в районе Грековки. Ситуация контролируемая, уверяют в Генштабе.