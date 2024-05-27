На Харьковском направлении Силы обороны отбили атаку врага в направлении Липцов – Генштаб

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что 27 мая Силы обороны отбили наступление врага в направлении Липцов на Харьковщине.

Источник: сводка ГШ по состоянию на 10.30

Детали: На Харьковском направлении Силы обороны в понедельник отбили атаку агрессора в направлении Липцов. Сказано, что украинские подразделения воплощают меры по улучшению рубежей обороны, на отдельных участках имеют успех.

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За сутки 26 мая враг потерял на этом направлении 191 оккупанта, среди которых 63 человека - это безвозвратные потери. Кроме того, украинские воины уничтожили два танка, две артиллерийские системы, девять БпЛА и 11 автомобилей и семь единиц спецтехники. Нанесены поражения также по 24 блиндажам противника.

На Купянском направлении с начала суток противник четыре раза пытался улучшить тактическое положение. Напряженная ситуация в районе Петропавловки. В районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Невское атаки отбиты. Продолжается бой в районе Грековки. Ситуация контролируемая, уверяют в Генштабе.