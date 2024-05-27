Зеленський прибув із першим візитом до Іспанії

Президент України Володимир Зеленський 27 травня прибув із першим офіційним візитом до Іспанії.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Літак із очільником держави приземлився в аеропорту Мадрид-Барахас. Зеленського особисто зустрів король Іспанії Феліпе VI. Відео зустрічі було оприлюднено на офіційних сторінках соцмереж глави держави.

Реклама:

Іспанські ЗМІ відзначають, що це незвичайний крок підтримки з боку короля, оскільки монарх традиційно під час візитів не робить таких жестів. Востаннє Феліпе VI зустрічав так президента США Джо Байдена у червні 2022 року, коли американський лідер приїхав до Іспанії для участі в саміті НАТО.

Зеленський в рамках візиту зустрінеться з главою уряду Педро Санчесом, з яким, як очікується, підпише двосторонню угоду про безпеку.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Десять днів тому президенту України довелося відкласти візит до Іспанії через наступ Росії на Харківщині.

За даними ЗМІ, Іспанія відправить Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot і танки Leopard 2A4 в межах оголошеного раніше пакета допомоги на суму $1,23 млрд.