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Зеленський прибув із першим візитом до Іспанії

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоПонеділок, 27 травня 2024, 13:30
Зеленський прибув із першим візитом до Іспанії
фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський 27 травня прибув із першим офіційним візитом до Іспанії.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Літак із очільником держави приземлився в аеропорту Мадрид-Барахас. Зеленського особисто зустрів король Іспанії Феліпе VI. Відео зустрічі було оприлюднено на офіційних сторінках соцмереж глави держави. 

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Іспанські ЗМІ відзначають, що це незвичайний крок підтримки з боку короля, оскільки монарх традиційно під час візитів не робить таких жестів. Востаннє Феліпе VI зустрічав так президента США Джо Байдена у червні 2022 року, коли американський лідер приїхав до Іспанії для участі в саміті НАТО. 

Зеленський в рамках візиту зустрінеться з главою уряду Педро Санчесом, з яким, як очікується, підпише двосторонню угоду про безпеку.

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Що передувало: Десять днів тому президенту України довелося відкласти візит до Іспанії через наступ Росії на Харківщині.

За даними ЗМІ, Іспанія відправить Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot і танки Leopard 2A4 в межах оголошеного раніше пакета допомоги на суму $1,23 млрд. 

Теми: ЗеленськийІспанія
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