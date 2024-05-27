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Зеленский прибыл с первым визитом в Испанию

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоПонедельник, 27 мая 2024, 13:30
Зеленский прибыл с первым визитом в Испанию
фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский 27 мая прибыл с первым официальным визитом в Испанию.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Самолет с главой государства приземлился в аэропорту Мадрид-Барахас. Зеленского лично встретил король Испании Фелипе VI. Видео встречи было обнародовано на официальных страницах соцсетей главы государства.

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Испанские СМИ отмечают, что это необычный шаг поддержки со стороны короля, поскольку монарх традиционно во время визитов не делает таких жестов. Последний раз Фелипе VI встречал так президента США Джо Байдена в июне 2022 года, когда американский лидер приехал в Испанию для участия в саммите НАТО.

Зеленский в рамках визита встретится с главой правительства Педро Санчесом, с которым, как ожидается, подпишет двустороннее соглашение о безопасности.

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Что предшествовало: Десять дней назад президенту Украины пришлось отложить визит в Испанию из-за наступления России в Харьковской области.

По данным СМИ, Испания отправит Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot и танки Leopard 2A4 в рамках объявленного ранее пакета помощи на сумму $1,23 млрд.

Темы: ЗеленскийИспания
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