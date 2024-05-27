Розгін Майдану: ОГП оскаржить закриття однієї зі справ проти силовиків

Прокурори оскаржуватимуть рішення суду про закриття кримінального провадження стосовно правоохоронців, які вчинили злочини під час подій 30 листопада та 1 грудня 2013 року.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "Прокурори Офісу генерального прокурора внесуть апеляційну скаргу на ухвалу Шевченківського районного суду Києва від 24.05.2024.

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Йдеться про рішення суду про закриття за строками давності кримінального провадження стосовно 4 керівників підрозділів столичного "Беркуту" та начальника управління громадської безпеки Київської міліції, яких обвинувачують у перевищенні влади із застосуванням насильства та протиправному перешкоджанні акціям протесту 30 листопада та 1 грудня 2013 року".



Деталі: В ОГП нагадують, що обвинувальний акт у цій справі був скерований до суду у 2015 році.



Впродовж судового розгляду сторона захисту систематично зловживала процесуальними правами з метою зриву судових засідань та затягування розгляду справи, наголошують прокурори.



У зв’язку з цим сторона обвинувачення неодноразово звертала увагу суду на необхідність дотримання розумних строків судового провадження.



Наразі на судове рішення прокурори готують апеляційну скаргу з підстав недотримання вимог КПК України при закритті кримінального провадження за строками давності.