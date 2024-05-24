Розгін Майдану: суд закрив ще одну справу через закінчення строку давності

24 травня Шевченківський суд Києва задовольнити клопотання про закриття справи щодо розгону мирних учасників акції 30 листопада та 1 грудня 2013 року у зв'язку із закінченням строку давності справи. З підозрюваних зняли усі обвинувачення і скасували арешт з їхнього майна, попри заперечення з боку потерпілих і прокуратури.

Джерело: кореспондентка "Суспільного"

Деталі: У перевищенні службових повноважень та перешкоджанні мирним зібранням 30 листопада 2013 року обвинувачувалися заступники командира київського "Беркуту" Андрій Дидюк і Микола Тягнирядно, командири 3-ї та 4-ї рот Євген Антонов та Юрій Шевченко, а також колишній керівник управління громадської безпеки ГУ МВС Києва Олег Мариненко. Обвинувальний акт передали до суду ще у 2015 році.

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Попри позицію потерпілих та клопотання прокурорки суддя після нарадчої оголосив про закриття справи через закінчення строку давності справи. Крім того, суд постановив зняти арешт з майна обвинувачених, а цивільні позови потерпілих залишити без задоволення.

За словами представниці одного з учасників мирної акції на Майдані та адвокатки Вікторії Дейнеки, у справі було близько 170 потерпілих.

Зазначається, що підозрюваний у причетності до побиття протестувальників під час розгону Мариненко під час засідання перебував у судовій залі, але на прохання журналістки "Суспільного" прокоментувати судове рішення відреагував агресивно та заборонив знімати його на камеру.

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У коментарі "Суспільному" потерпіла сторона заявила, що оскаржуватиме судове рішення.

Нагадаємо:

8 квітня 2024 року Офіс генпрокурора на запит "Української правди" повідомив, що у зв'язку із закінченням строків давності, станом на початок квітня 2024 року, суди закрили 50 різноманітних "справ Майдану", ще до сотні - в зоні ризику.

Так Шевченківський районний суд Києва 21 березня 2024 року задовольнив клопотання колишнього голови КМДА Олександра Попова про закриття справи щодо розгону протестувальників на Майдані Незалежності 30 листопада 2013 року через закінчення строків давності.

21 січня Київський апеляційний суд скасував обвинувальний вирок та призначив новий розгляд справи ексберкутівця Руслана Марчука по подіях розгону Майдану 30 листопада 2013 року.

28 грудня 2023 року Дніпровський суд Києва закрив справу ексберкутівців Вадима Бетлія та Олега Козачишина щодо розгону Майдану 30 листопада 2013 року через закінчення строків давності для притягнення до відповідальності.

У лютому 2023 року керівник Департаменту "Майдану" Офісу генпрокурора Олексій Донський наголошував, що строки давності у 60 справах, які розглядаються в судах і стосуються тяжких злочинів, вчинених проти учасників акцій протесту 2013/14 рр, закінчуються за рік. Прокуратура наполягала на змінах до КПК, аби не допустити їхнього закриття.