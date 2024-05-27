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Разгон Майдана: ОГП обжалует закрытие одного из дел против силовиков

Валентина РоманенкоПонедельник, 27 мая 2024, 14:13
Разгон Майдана: ОГП обжалует закрытие одного из дел против силовиков
разгон Евромайдана 30.11.13. фото из Facebook

Прокуроры будут обжаловать решение суда о закрытии уголовного производства в отношении правоохранителей, совершивших преступления во время событий 30 ноября и 1 декабря 2013 года.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "Прокуроры Офиса генерального прокурора внесут апелляционную жалобу на постановление Шевченковского районного суда Киева от 24.05.2024.

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Речь идет о решении суда о закрытии по срокам давности уголовного производства в отношении 4 руководителей подразделений столичного "Беркута" и начальника управления общественной безопасности Киевской милиции, которых обвиняют в превышении власти с применением насилия и противоправном препятствовании акциям протеста 30 ноября и 1 декабря 2013 года".

Детали: В ОГП напоминают, что обвинительный акт по этому делу был направлен в суд в 2015 году.

В течение судебного разбирательства сторона защиты систематически злоупотребляла процессуальными правами с целью срыва судебных заседаний и затягивания рассмотрения дела, отмечают прокуроры.

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В связи с этим сторона обвинения неоднократно обращала внимание суда на необходимость соблюдения разумных сроков судебного производства.

Сейчас на судебное решение прокуроры готовят апелляционную жалобу на основании несоблюдения требований УПК Украины при закрытии уголовного производства по срокам давности.

Темы: ЕвромайданОфис генпрокурора
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