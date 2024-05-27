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Генштаб: На Покровському напрямку відбувається найбільша кількість зіткнень

Анастасія ПроцПонеділок, 27 травня 2024, 14:39
Генштаб: На Покровському напрямку відбувається найбільша кількість зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ звітує, що станом на 13 годину 27 травня на Покровському напрямку відбулося 8 боєзіткнень. 

Джерело: зведення Генштабу 

Дослівно: "Найбільша кількість бойових зіткнень сьогодні відбувається на Покровському напрямку. Сили оборони стримують натиск російських загарбників та на окремих ділянках проводять активні заходи.

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На Покровському напрямку кількість ворожих атак з початку доби зросла до восьми. Бойові дії відбуваються в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола, Уманського, Новоселівки Першої, а також поблизу Нетайлового. Ситуація напружена".

Деталі: У відомстві також повідомляють, що на Харківському напрямку росіяни надалі штурмують біля населеного пункту Липці. Також відбуваються бої в районі Вовчанська. 

На Времівському напрямку окупанти вдруге за добу спробували атакувати біля села Старомайорське. Отримали вогневе ураження та відійшли.

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На решті напрямків суттєвих змін не було.

Теми: ГенштабДонецька областьХарківська область
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