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Генштаб: На Покровском направлении происходит наибольшее количество столкновений

Анастасия ПроцПонедельник, 27 мая 2024, 14:39
Генштаб: На Покровском направлении происходит наибольшее количество столкновений
фото: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ отчитывается, что по состоянию на 13 часов 27 мая на Покровском направлении произошло 8 боестолкновений.

Источник: сводка Генштаба

Дословно: "Наибольшее количество боевых столкновений сегодня происходит на Покровском направлении. Силы обороны сдерживают натиск российских захватчиков и на отдельных участках проводят активные мероприятия.

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На Покровском направлении количество вражеских атак с начала суток возросло до восьми. Боевые действия происходят в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола, Уманского, Новоселовки Первой, а также вблизи Нетайлово. Ситуация напряженная".

Детали: В ведомстве также сообщают, что на Харьковском направлении россияне в дальнейшем штурмуют возле населенного пункта Липцы. Также происходят бои в районе Волчанска.

На Времовском направлении оккупанты второй раз за сутки попытались атаковать возле села Старомайорское. Получили огневое поражение и отошли.

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На остальных направлениях существенных изменений не было.

Темы: ГенштабДонецкая областьХарьковская область
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