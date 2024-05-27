МОУ: Дані через "Резерв+" оновили 14 тисяч військовозобов’язаних у 124 країнах

В Міноборони кажуть, що з 18 травня свої облікові дані за кордоном через застосунок "Резерв+" оновили вже понад 14 тисяч військовозобов’язаних у 124 країнах.

Джерело: пресслужба МОУ

Пряма мова заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко: "Наші громадяни за кордоном також користуються застосунком для уточнення даних. Це маленький, але важливий вчинок для країни. Ми цінуємо це і продовжуємо розвивати зручні сервіси для усіх — незалежно від того, де вони знаходяться".

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Деталі: Серед країн-лідерів – Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

Загалом через застосунок "Резерв+" свої дані станом на 27 травня, за даними МОУ, оновили понад 1,1 млн військовозобов’язаних. Водночас через ЦНАП — майже 55 тисяч, а через ТЦК – близько 38 тисяч громадян.