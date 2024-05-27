МОУ: Данные через "Резерв+" обновили 14 тысяч военнообязанных в 124 странах

В Минобороны говорят, что с 18 мая свои учетные данные за рубежом через приложение "Резерв+" обновили уже более 14 тысяч военнообязанных в 124 странах.

Источник: пресс-служба МОУ

Прямая речь заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко: "Наши граждане за рубежом также пользуются приложением для уточнения данных. Это маленький, но важный поступок для страны. Мы ценим это и продолжаем развивать удобные сервисы для всех - независимо от того, где они находятся".

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Детали: Среди стран-лидеров - Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.

Всего через приложение "Резерв+" свои данные по состоянию на 27 мая, по данным МОУ, обновили более 1,1 млн военнообязанных. В то же время через ЦНАП - почти 55 тысяч, а через ТЦК - около 38 тысяч граждан.