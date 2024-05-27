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Україна та Іспанія підписали безпекову угоду

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоПонеділок, 27 травня 2024, 15:51
Україна та Іспанія підписали безпекову угоду
Зеленський і Санчес. фото ОП

Під час візиту в Іспанію президент Володимир Зеленський підписав угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та цією піренейською державою.

Джерело: трансляція події на офіційній Facebook-сторінці президента, "Європейська правда"

Деталі: Офіційно деталі цієї угоди наразі не розкривають.

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Глава іспанського уряду Педро Санчес після підписання угоди та зустрічі з Зеленським зазначив, що для Іспанії було обов’язком підтримувати Україну в багатьох сферах протягом цих двох років війни.

Він заявив, що Іспанія стала десятою державою, яка підписала таку двосторонню угоду з Україною.

Угода, серед іншого, зосереджуватиметься на підтримці озброєнь, допомозі в реконструкції та розмінуванні.

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"Україна може розраховувати на Іспанію в її боротьбі за мир, у захисті всіх цінностей, які нас об’єднують", – сказав Санчес.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський у понеділок, 27 травня, прибув з першим офіційним візитом до Іспанії.

Десять днів тому президенту України довелося відкласти візит до Іспанії через наступ Росії на Харківщині.

Теми: Іспаніядопомога УкраїнівійнаЗеленський
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