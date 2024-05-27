Украина и Испания подписали соглашение по безопасности

Во время визита в Испанию президент Владимир Зеленский подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и этим пиренейским государством.

Источник: трансляция события на официальной Facebook-странице президента, "Европейская правда"

Детали: Официально детали этого соглашения пока не раскрывают.

Реклама:

Глава испанского правительства Педро Санчес после подписания соглашения и встречи с Зеленским отметил, что для Испании было обязанностью поддерживать Украину во многих сферах в течение этих двух лет войны.

Он заявил, что Испания стала десятым государством, которое подписало такое двустороннее соглашение с Украиной.

Соглашение, среди прочего, будет сосредоточено на поддержке вооружений, помощи в реконструкции и разминировании.

ВИДЕО ДНЯ

"Украина может рассчитывать на Испанию в ее борьбе за мир, в защите всех ценностей, которые нас объединяют", – сказал Санчес.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в понедельник 27 мая прибыл с первым официальным визитом в Испанию.

Десять дней назад президенту Украины пришлось отложить визит в Испанию из-за наступления России на Харьковщине.