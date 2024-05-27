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Зеленский: Россия запускает по Украине более 3 000 УАБов ежемесячно

Евгений КизиловПонедельник, 27 мая 2024, 15:58
Зеленский: Россия запускает по Украине более 3 000 УАБов ежемесячно
владимир зеленский. фото: Getty Images

Российские войска используют для ударов по Украине более 3 тысяч управляемых авиабомб в месяц, и стране не хватает систем противовоздушной обороны, чтобы от них защититься.

Источник: Зеленский на совместном брифинге с премьером Испании Педро Санчесом во время своего первого визита в Мадрид

Прямая речь: "Самая главная проблема, которая сегодня есть - это то, что Россия применяет более 3 000 КАБов (управляемых авиабомб) в месяц просто по людям. Мы считаем, что в следующем месяце может быть 3 500. В этом месяце было 3 200".

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Детали: По словам Зеленского, у Украины нет достаточного количества систем и ракет противовоздушной обороны, чтобы эти атаки отразить.

Президент подчеркнул, что сейчас Украине нужны хотя бы семь дополнительных систем ПВО Patriot, из которых две сугубо для Харькова. Это не позволит российским самолетам подлетать достаточно близко для нанесения ударов.

Для полного же закрытия неба Украине нужны десятки таких систем ПВО, добавил Зеленский.

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Он говорит, что необходимо давить на западных партнеров, чтобы получить от них такое количество оружия. "Те партнеры, которые боятся давать то или иное оружие, должны понимать, что air defense (противовоздушная оборона) - это оборона, а не наступление, это защита, а не наступление. И это единственный путь", - подчеркнул президент.

Темы: войнаРосcияЗеленскийПВО
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