Зеленський відвідає Португалію - канцелярія

Президент Володимир Зеленський у вівторок 28 травня здійснить візит до Португалії.

Джерело: канцелярія португальського президента Марселу Ребелу де Соузи, пише "Європейська правда"

Деталі: У канцелярії президента Португалії вказали, що візит Зеленського "є частиною спільного наміру поглибити чудові відносини між двома державами з особливим наголосом на зміцненні співпраці у сфері безпеки та оборони".

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"Він також надасть можливість підтвердити відданість Португалії суверенітету та територіальній цілісності України, а також політичній, військовій, фінансовій та гуманітарній підтримці Києва", – йдеться в повідомленні.

Під час візиту Зеленський, як анонсується, проведе робочі зустрічі з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру та буде прийнятий президентом Марселу Ребелу де Соузою.

Візит президента України до Іспанії та Португалії мав відбутись ще позаминулого тижня, але його довелося відкласти через наступ Росії на Харківщині.

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У понеділок Зеленський прибув до Іспанії, де підписав з іспанським прем'єр-міністром Педро Санчесом двосторонню безпекову угоду.