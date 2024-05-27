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Зеленский посетит Португалию - канцелярия

Олег Павлюк, Евгений КизиловПонедельник, 27 мая 2024, 18:46

Президент Владимир Зеленский во вторник 28 мая совершит визит в Португалию.

Источник: канцелярия португальского президента Марселу Ребелу де Соузы, пишет "Европейская правда"

Детали: В канцелярии президента Португалии указали, что визит Зеленского "является частью общего намерения углубить прекрасные отношения между двумя государствами с особым акцентом на укреплении сотрудничества в сфере безопасности и обороны".

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"Он также предоставит возможность подтвердить приверженность Португалии суверенитету и территориальной целостности Украины, а также политической, военной, финансовой и гуманитарной поддержке Киева", – говорится в сообщении.

Во время визита Зеленский, как анонсируется, проведет рабочие встречи с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру и будет принят президентом Марселу Ребелу де Соузой.

Визит президента Украины в Испанию и Португалию должен был состояться еще на позапрошлой неделе, но его пришлось отложить из-за наступления России на Харьковщине.

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В понедельник Зеленский прибыл в Испанию, где подписал с испанским премьер-министром Педро Санчесом двустороннее соглашение по безопасности.

Темы: ЗеленскийПортугалия
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