ОВА: В Нікополі від ворожих ударів постраждав чоловік

Російська армія 27 травня завдала ударів по Нікопольському району на Дніпропетровщині дронами-камікадзе.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Дослівно: "Майже півтора десятки ударів по Нікопольщині за день. Переважно – дронами-камікадзе. Втім, було й кілька артобстрілів.

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Агресор цілив по Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській, Марганецькій громадах.

Постраждав 56-річний чоловік – отримав осколкове поранення. Госпіталізований у важкому стані".

фото - сергій лисак

фото - сергій лисак

фото - сергій лисак

Деталі: В ОВА пишуть, що через ворожу атаку знищена господарська споруда. Вона зайнялася. Вогонь зачепив й розташований поряд житловий будинок. Пожежу загасили. Загалом пошкоджені 4 приватні оселі й багатоквартирна двоповерхівка. Побиті господарська споруда, гараж, авто.

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А ще – інфраструктурний об’єкт, готель, приватне підприємство. Понівечене енергетичне обладнання і лінії електропередач.