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ОВА: В Никополе от вражеских ударов пострадал мужчина

Татьяна ОлейникПонедельник, 27 мая 2024, 19:10
ОВА: В Никополе от вражеских ударов пострадал мужчина
фото - сергей лысак

Российская армия 27 мая нанесла удары по Никопольскому району на Днепропетровщине дронами-камикадзе.

Источник: председатель ОВА Сергей Лысак

Дословно: "Почти полтора десятка ударов по Никопольщине в день. Преимущественно – дронами-камикадзе. Впрочем, было и несколько артобстрелов.

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Агрессор целил по Никополю, Мировской, Красногригоревской, Покровской, Марганецкой громадах.

Пострадал 56-летний мужчина – получил осколочное ранение. Госпитализирован в тяжелом состоянии".

 
фото - сергей лысак
 
ФОТО - СЕРГЕЙ ЛЫСАК
 
ФОТО - СЕРГЕЙ ЛЫСАК

Детали: В ОВА пишут, что из-за вражеской атаки уничтожено хозяйственное сооружение. Она загорелась. Огонь задел и расположенный рядом жилой дом. Пожар был потушен.  В общей сложности повреждены 4 частных дома и многоквартирная двухэтажка. Избиты хозяйственная постройка, гараж, авто. 

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А еще – инфраструктурный объект, гостиница, частное предприятие. Изуродованное энергетическое оборудование и линии электропередач.

Темы: Днепропетровская областьНикопольобстрел
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