ОВА: В Никополе от вражеских ударов пострадал мужчина
Российская армия 27 мая нанесла удары по Никопольскому району на Днепропетровщине дронами-камикадзе.
Источник: председатель ОВА Сергей Лысак
Дословно: "Почти полтора десятка ударов по Никопольщине в день. Преимущественно – дронами-камикадзе. Впрочем, было и несколько артобстрелов.
Агрессор целил по Никополю, Мировской, Красногригоревской, Покровской, Марганецкой громадах.
Пострадал 56-летний мужчина – получил осколочное ранение. Госпитализирован в тяжелом состоянии".
Детали: В ОВА пишут, что из-за вражеской атаки уничтожено хозяйственное сооружение. Она загорелась. Огонь задел и расположенный рядом жилой дом. Пожар был потушен. В общей сложности повреждены 4 частных дома и многоквартирная двухэтажка. Избиты хозяйственная постройка, гараж, авто.
А еще – инфраструктурный объект, гостиница, частное предприятие. Изуродованное энергетическое оборудование и линии электропередач.