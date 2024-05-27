Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Багато КАБів: Генштаб розповів, що відбувається на півночі Харківщині

Євген КізіловПонеділок, 27 травня 2024, 19:39
Багато КАБів: Генштаб розповів, що відбувається на півночі Харківщині
КАБи. фото: Вікіпедія

Російські війська з початку доби уже завдали щонайменше 25 ударів керованими авіабомбами на півночі Харківщини. Зокрема дві такі авіабомби застосували по Харкову.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ у соцмережах

Деталі: Загальна кількість ворожих атак по всій протяжності фронту з початку доби наблизилася до 80.

Реклама:

Покровський напрямок залишається зоною найбільш інтенсивних бойових дій.

На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень, при цьому частина боїв продовжуються вже тривалий час. Тут загальні втрати противника з початку доби в живій силі становлять уже 137 осіб загиблими та пораненими та 18 одиниць озброєнь і військової техніки. Знищено один танк окупантів, по чотири одиниці авто та спецтехніки. Пошкоджено дві бойові бронемашини, два автомобілі, чотири артилерійські системи.

На Куп’янському напрямку російські війська дев’ять разів намагалися прорвати наші оборонні рубежі. І також зазнали значних втрат – близько десятка окупантів убито, півсотні поранено. Серед знищеного озброєння загарбників – сучасна станція радіоелектронної боротьби "Серп-ВС5". Пошкоджено дві російські гармати.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському напрямку кількість штурмових дій росіян зросла до шести, а на Краматорському – до восьми. Ворог продовжує посилювати тиск на Часів Яр та його околиці.

На Покровському напрямку українські воїни з початку доби відбивали 21 атаку окупантів. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку російські загарбники не припиняють спроб атакувати, застосовуючи при цьому авіацію й КАБи. Поблизу населених пунктів Старомайорське та Урожайне відбито дев’ять штурмових дій противника. По цих самих селах ворог завдавав також ударів з повітря.

На Придніпровському напрямку відбулося вже п’ять бойових зіткнень на плацдармах на лівому березі річки Дніпро.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

Дослівно: "Нашим угрупованням військ визначені та доведені завдання для посилення стійкості оборони. Українські захисники продовжують стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат".

Теми: війнаХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У понеділок відключення світла можливі протягом усієї доби

Провокація у Франції: Біля Ейфелевої вежі залишили труни з написом про Україну

відеоБригада "Лють" показала знищений росіянами Вовчанськ

фото, відеоНа українських волонтерів у Празі напали російськомовні іноземці

Екстрені відключення світла скасовані - ДТЕК

оновленоКитай відмовляє інші країни їхати на Саміт миру – Зеленський

Усі новини...
ОВА: В Нікополі від ворожих ударів постраждав чоловік
Росіяни обстріляли Харків, є загиблі і поранені
Жертв в "Епіцентрі" могло бути ще більше: поблизу знайшли нерозірваний боєприпас
Міноборони Франції уточнило, що відправлення інструкторів в Україну ще опрацьовується
Останні новини
22:19
відеоОмбудсмен звернувся до ООН через відео знущань з полонених на Харківському напрямку
22:10
У Стамбулі обвалився багатоквартирний будинок: під завалами люди
21:45
Близько 1,5 мільйона військовозобов’язаних оновили свої дані – Міноборони
21:33
Французькі ультраправі впевнено лідирують на виборах до Європарламенту
21:08
Саудівська Аравія не поїде на Саміт миру, бо там не буде Росії – ЗМІ
20:44
У Німеччині повідомили про затримання тисяч мігрантів під час перевірок на кордонах
20:22
легка атлетикаМагучіх здобула золото, Геращенко — третя на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
20:18
Харківщина потерпає від авіаударів, росіяни здійснили невдалий штурм біля Стариці – Генштаб
20:03
ОПЕК+ продовжила скорочення видобутку нафти до 2025 року
19:52
мапаУ понеділок Україну прогріє до 32°, місцями дощі та грози
Усі новини...
Реклама:
Реклама: