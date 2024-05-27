Много УАБов: Генштаб рассказал, что происходит на севере Харьковской области

Российские войска с начала суток уже нанесли не менее 25 ударов управляемыми авиабомбами на севере Харьковщины. В частности две такие авиабомбы применили по Харькову.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ в соцсетях

Детали: Общее количество вражеских атак по всей протяженности фронта с начала суток приблизилось к 80.

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Покровское направление остается зоной наиболее интенсивных боевых действий.

На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений, при этом часть боев продолжаются уже длительное время. Здесь общие потери противника с начала суток в живой силе составляют уже 137 человек погибшими и ранеными и 18 единиц вооружений и военной техники. Уничтожен один танк оккупантов, по четыре единицы авто и спецтехники. Повреждены две боевые бронемашины, два автомобиля, четыре артиллерийские системы.

На Купянском направлении российские войска девять раз пытались прорвать наши оборонительные рубежи. И также понесли значительные потери - около десятка оккупантов убиты, полсотни ранены. Среди уничтоженного вооружения захватчиков - современная станция радиоэлектронной борьбы "Серп-ВС5". Повреждены две российские пушки.

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На Северском направлении количество штурмовых действий россиян возросло до шести, а на Краматорском - до восьми. Враг продолжает усиливать давление на Часов Яр и его окрестности.

На Покровском направлении украинские воины с начала суток отражали 21 атаку оккупантов. Ситуация контролируемая.

На Времовском направлении российские захватчики не прекращают попыток атаковать, применяя при этом авиацию и УАБы. Вблизи населенных пунктов Старомайорское и Урожайное отбито девять штурмовых действий противника. По этим же селам враг наносил также удары с воздуха.

На Приднепровском направлении произошло уже пять боевых столкновений на плацдармах на левом берегу реки Днепр.

На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Дословно: "Нашей группировкой войск определены и доведены задачи для усиления устойчивости обороны. Украинские защитники продолжают сдерживать врага и наносить ему максимальные потери".