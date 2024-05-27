Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Много УАБов: Генштаб рассказал, что происходит на севере Харьковской области

Евгений КизиловПонедельник, 27 мая 2024, 19:39
Много УАБов: Генштаб рассказал, что происходит на севере Харьковской области
УАБы. фото: Википедия

Российские войска с начала суток уже нанесли не менее 25 ударов управляемыми авиабомбами на севере Харьковщины. В частности две такие авиабомбы применили по Харькову.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ в соцсетях

Детали: Общее количество вражеских атак по всей протяженности фронта с начала суток приблизилось к 80.

Реклама:

Покровское направление остается зоной наиболее интенсивных боевых действий.

На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений, при этом часть боев продолжаются уже длительное время. Здесь общие потери противника с начала суток в живой силе составляют уже 137 человек погибшими и ранеными и 18 единиц вооружений и военной техники. Уничтожен один танк оккупантов, по четыре единицы авто и спецтехники. Повреждены две боевые бронемашины, два автомобиля, четыре артиллерийские системы.

На Купянском направлении российские войска девять раз пытались прорвать наши оборонительные рубежи. И также понесли значительные потери - около десятка оккупантов убиты, полсотни ранены. Среди уничтоженного вооружения захватчиков - современная станция радиоэлектронной борьбы "Серп-ВС5". Повреждены две российские пушки.

ВИДЕО ДНЯ

На Северском направлении количество штурмовых действий россиян возросло до шести, а на Краматорском - до восьми. Враг продолжает усиливать давление на Часов Яр и его окрестности.

На Покровском направлении украинские воины с начала суток отражали 21 атаку оккупантов. Ситуация контролируемая.

На Времовском направлении российские захватчики не прекращают попыток атаковать, применяя при этом авиацию и УАБы. Вблизи населенных пунктов Старомайорское и Урожайное отбито девять штурмовых действий противника. По этим же селам враг наносил также удары с воздуха.

На Приднепровском направлении произошло уже пять боевых столкновений на плацдармах на левом берегу реки Днепр.

На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Дословно: "Нашей группировкой войск определены и доведены задачи для усиления устойчивости обороны. Украинские защитники продолжают сдерживать врага и наносить ему максимальные потери".

Темы: войнаХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоОмбудсмен обратился в ООН из-за видео издевательств над пленными на Харьковском направлении

В понедельник отключения света возможны в течение всех суток

Провокация во Франции: Возле Эйфелевой башни оставили гробы с надписью об Украине

фото, видеоНа украинских волонтеров в Праге напали русскоязычные иностранцы

Экстренные отключения света отменены - ДТЭК

обновленоКитай отговаривает другие страны ехать на Саммит мира - Зеленский

Все новости...
ОВА: В Никополе от вражеских ударов пострадал мужчина
Россияне обстреляли Харьков, есть погибшие и раненые
Жертв в "Эпицентре" могло быть еще больше: поблизости обнаружили неразорванный боеприпас
Минобороны Франции уточнило, что отправка инструкторов в Украину еще разрабатывается
Последние новости
22:43
В Латвии завершили проверку по "спецрейсам" бывшего премьера
22:19
видеоОмбудсмен обратился в ООН из-за видео издевательств над пленными на Харьковском направлении
22:10
В Стамбуле обвалился многоквартирный дом: под завалами люди
21:45
Около 1,5 миллиона военнообязанных обновили свои данные – Минобороны
21:33
Французские ультраправые уверенно лидируют на выборах в Европарламент
21:08
Саудовская Аравия не поедет на Саммит мира, потому что там не будет России – СМИ
20:44
В Германии сообщили о задержании тысяч мигрантов во время проверок на границах
20:22
легкая атлетикаМагучих завоевала золото, Геращенко - третья на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
20:18
Харьковщина страдает от авиаударов, россияне совершили неудачный штурм возле Старицы – Генштаб
20:03
ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до 2025 года
Все новости...
Реклама:
Реклама: