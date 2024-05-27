Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Росія вперше визнала, що затримала позаштатну авторку УП Вікторію Рощину

Тетяна ОлійникПонеділок, 27 травня 2024, 19:44
Росія вперше визнала, що затримала позаштатну авторку УП Вікторію Рощину
ВІКТОРІЯ РОЩИНА, ФОТО: FACEBOOK ЖУРНАЛІСТКИ

Росія визнала, що затримала позаштатну авторку "Української правди" Вікторію Рощину, яка зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованій території. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.

Джерело: Національна спілка журналістів України, якій батько Вікторії повідомив про лист від Міноборони РФ

Деталі: Лист, датований 17 квітня, її батько отримав приблизно 22 квітня. Він також звертався до Міжнародного комітету Червоного хреста, який підтвердив, що Вікторія перебуває в полоні, але доступу до неї наразі немає.

Реклама:

Дослівно з листа: "За наявними відомостями, Рощина Вікторія Володимирівна, 6.10.1996 року народження, затримана і наразі перебуває на території Російської Федерації".

Деталі: Родичі Вікторії вже подавали запит до окупаційної прокуратури Маріуполя. Звідти повідомили, що проти неї не заводили справу. Без відповіді залишилися листи до російських генеральної прокуратури, слідчого комітету, омбудсмена.

НСЖУ заявила, що вимагає негайного і безумовного звільнення з полону Рощиної та інших незаконно захоплених журналістів.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • В березні 2022 року Рощину захоплювали російські окупанти і 10 днів утримували в Бердянську.
  • Для того, щоб потрапити на окуповану територію, Рощина вирушила з України до Польщі 25 липня. Вона планувала через Росію дібратися на окупований схід України через 3 дні.
  • Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж. 

Теми: РосіяполоненіЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У понеділок відключення світла можливі протягом усієї доби

Провокація у Франції: Біля Ейфелевої вежі залишили труни з написом про Україну

відеоБригада "Лють" показала знищений росіянами Вовчанськ

фото, відеоНа українських волонтерів у Празі напали російськомовні іноземці

Екстрені відключення світла скасовані - ДТЕК

оновленоКитай відмовляє інші країни їхати на Саміт миру – Зеленський

Усі новини...
Росія
У Підмосков’ї пролунали вибухи, місцева влада пише про пошкодження від БпЛА
ЄС ввів санкції проти Медведчука і Марчевського
Росія перекинула в Білорусь військові вертольоти, оголосили спільні навчання
Останні новини
22:19
відеоОмбудсмен звернувся до ООН через відео знущань з полонених на Харківському напрямку
22:10
У Стамбулі обвалився багатоквартирний будинок: під завалами люди
21:45
Близько 1,5 мільйона військовозобов’язаних оновили свої дані – Міноборони
21:33
Французькі ультраправі впевнено лідирують на виборах до Європарламенту
21:08
Саудівська Аравія не поїде на Саміт миру, бо там не буде Росії – ЗМІ
20:44
У Німеччині повідомили про затримання тисяч мігрантів під час перевірок на кордонах
20:22
легка атлетикаМагучіх здобула золото, Геращенко — третя на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
20:18
Харківщина потерпає від авіаударів, росіяни здійснили невдалий штурм біля Стариці – Генштаб
20:03
ОПЕК+ продовжила скорочення видобутку нафти до 2025 року
19:52
мапаУ понеділок Україну прогріє до 32°, місцями дощі та грози
Усі новини...
Реклама:
Реклама: