Росія вперше визнала, що затримала позаштатну авторку УП Вікторію Рощину

Росія визнала, що затримала позаштатну авторку "Української правди" Вікторію Рощину, яка зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованій території. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.

Джерело: Національна спілка журналістів України, якій батько Вікторії повідомив про лист від Міноборони РФ

Деталі: Лист, датований 17 квітня, її батько отримав приблизно 22 квітня. Він також звертався до Міжнародного комітету Червоного хреста, який підтвердив, що Вікторія перебуває в полоні, але доступу до неї наразі немає.

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Дослівно з листа: "За наявними відомостями, Рощина Вікторія Володимирівна, 6.10.1996 року народження, затримана і наразі перебуває на території Російської Федерації".

Деталі: Родичі Вікторії вже подавали запит до окупаційної прокуратури Маріуполя. Звідти повідомили, що проти неї не заводили справу. Без відповіді залишилися листи до російських генеральної прокуратури, слідчого комітету, омбудсмена.

НСЖУ заявила, що вимагає негайного і безумовного звільнення з полону Рощиної та інших незаконно захоплених журналістів.

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