Россия впервые признала, что задержала украинскую журналистку Викторию Рощину
Россия признала, что содержит внештатный автор "Украинской правды" Викторию Рощину, которая исчезла 3 августа 2023 года на временно оккупированной территории. Министерство обороны РФ направило подтверждение ее отцу, Владимиру Рощину.
Источник: Национальная спилка журналистов Украины, которому отец Виктории сообщил о письме от Минобороны РФ
Детали: Письмо, датированное 17 апреля, ее отец получил примерно 22 апреля. Он также обращался в Международный комитет Красного креста, который подтвердил, что Виктория находится в плену, но доступа к ней пока нет.
Дословно из письма: "По имеющимся сведениям, Рощина Виктория Владимировна, 6.10.1996 года рождения, задержана и находится на территории Российской Федерации".
Детали: Родственники Виктории уже подавали запрос в оккупационную прокуратуру Мариуполя. Оттуда сообщили, что против нее не заводили дело. Без ответа остались письма в российскую генеральную прокуратуру, следственный комитет, омбудсмена.
НСЖУ заявила, что требует немедленного и безусловного освобождения из плена Рощиной и других незаконно увлеченных журналистов.
Предыстория:
- В марте 2022 года Рощину захватывали российские оккупанты и 10 дней удерживали в Бердянске.
- Для того чтобы попасть на оккупированную территорию, Рощина отправилась из Украины в Польшу 25 июля. Она планировала через Россию добраться на оккупированный восток Украины через 3 дня.
- Рощина исчезла 3 августа 2023 на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж.