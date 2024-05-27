Россия впервые признала, что задержала украинскую журналистку Викторию Рощину

Россия признала, что содержит внештатный автор "Украинской правды" Викторию Рощину, которая исчезла 3 августа 2023 года на временно оккупированной территории. Министерство обороны РФ направило подтверждение ее отцу, Владимиру Рощину.

Источник: Национальная спилка журналистов Украины, которому отец Виктории сообщил о письме от Минобороны РФ

Детали: Письмо, датированное 17 апреля, ее отец получил примерно 22 апреля. Он также обращался в Международный комитет Красного креста, который подтвердил, что Виктория находится в плену, но доступа к ней пока нет.

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Дословно из письма: "По имеющимся сведениям, Рощина Виктория Владимировна, 6.10.1996 года рождения, задержана и находится на территории Российской Федерации".

Детали: Родственники Виктории уже подавали запрос в оккупационную прокуратуру Мариуполя. Оттуда сообщили, что против нее не заводили дело. Без ответа остались письма в российскую генеральную прокуратуру, следственный комитет, омбудсмена.

НСЖУ заявила, что требует немедленного и безусловного освобождения из плена Рощиной и других незаконно увлеченных журналистов.

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