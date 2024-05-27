У Луганську пролунали вибухи, окупанти пишуть про атаку на місто

Пожежа у тимчасово окупованому Луганську. Фото з місцевих пабліків

У тимчасово окупованому Луганську ввечері 27 травня повідомили про вибухи, після яких над містом виникло зарево від пожежі.

Джерело: призначений Росією глава окупованої частини Луганської області Леонід Пасічник, видання ASTRA, місцеві пабліки

Деталі: Так званий глава Луганщини заявив, що по Луганську завдали удару касетними боєприпасами, через це виникла пожежа.

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На місце виїхали співробітники МНС, правоохоронних органів та медики. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Оновлено: Водночас місцеві повідомляли, що вибухи пролунали поряд з військовим авіаучилищем та авіаремонтним заводом.

Близько опівночі російські пропагандистські ЗМІ повідомили про повторну атаку на Луганськ.

ВІДЕО ДНЯ

У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, окупанти пишуть про атаку.

Відео з місцевих пабліків pic.twitter.com/aAppxpb4S7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 27, 2024

фото з місцевих пабліків