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У Луганську пролунали вибухи, окупанти пишуть про атаку на місто

Тетяна Олійник, Олена ІвашківПонеділок, 27 травня 2024, 22:07
У Луганську пролунали вибухи, окупанти пишуть про атаку на місто
Пожежа у тимчасово окупованому Луганську. Фото з місцевих пабліків

У тимчасово окупованому Луганську ввечері 27 травня повідомили про вибухи, після яких над містом виникло зарево від пожежі.

Джерело: призначений Росією глава окупованої частини Луганської області Леонід Пасічник, видання ASTRA, місцеві пабліки

Деталі: Так званий глава Луганщини заявив, що по Луганську завдали удару касетними боєприпасами, через це виникла пожежа.

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На місце виїхали співробітники МНС, правоохоронних органів та медики. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Оновлено: Водночас місцеві повідомляли, що вибухи пролунали поряд з військовим авіаучилищем та авіаремонтним заводом.

Близько опівночі російські пропагандистські ЗМІ повідомили про повторну атаку на Луганськ.

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фото з місцевих пабліків
 
фото з місцевих пабліків

Теми: Луганськвибух
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