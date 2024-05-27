У Луганську пролунали вибухи, окупанти пишуть про атаку на місто
У тимчасово окупованому Луганську ввечері 27 травня повідомили про вибухи, після яких над містом виникло зарево від пожежі.
Джерело: призначений Росією глава окупованої частини Луганської області Леонід Пасічник, видання ASTRA, місцеві пабліки
Деталі: Так званий глава Луганщини заявив, що по Луганську завдали удару касетними боєприпасами, через це виникла пожежа.
На місце виїхали співробітники МНС, правоохоронних органів та медики. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.
Оновлено: Водночас місцеві повідомляли, що вибухи пролунали поряд з військовим авіаучилищем та авіаремонтним заводом.
Близько опівночі російські пропагандистські ЗМІ повідомили про повторну атаку на Луганськ.
У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, окупанти пишуть про атаку.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 27, 2024
Відео з місцевих пабліків pic.twitter.com/aAppxpb4S7