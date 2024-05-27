В Луганске раздались взрывы, оккупанты пишут об атаке на город
Во временно оккупированном Луганске вечером 27 мая сообщили о взрывах, после которых над городом возникло зарево от пожара.
Источник: назначенный Россией глава оккупированной части Луганской области Леонид Пасечник, издание ASTRA, местные паблики
Детали: Так называемый глава Луганщины заявил, что по Луганску нанесли удар кассетными боеприпасами, из-за этого возник пожар.
На место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Обновлено: В то же время местные сообщали, что взрывы прогремели рядом с военным авиаучилищем и авиаремонтным заводом.
Около полуночи российские пропагандистские СМИ сообщили о повторной атаке на Луганск.
У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, окупанти пишуть про атаку.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 27, 2024
Відео з місцевих пабліків pic.twitter.com/aAppxpb4S7