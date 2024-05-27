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В Луганске раздались взрывы, оккупанты пишут об атаке на город

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивПонедельник, 27 мая 2024, 22:07
В Луганске раздались взрывы, оккупанты пишут об атаке на город
Пожар во временно оккупированном Луганске. Фото из местных пабликов

Во временно оккупированном Луганске вечером 27 мая сообщили о взрывах, после которых над городом возникло зарево от пожара.

Источник: назначенный Россией глава оккупированной части Луганской области Леонид Пасечник, издание ASTRA, местные паблики

Детали: Так называемый глава Луганщины заявил, что по Луганску нанесли удар кассетными боеприпасами, из-за этого возник пожар.

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На место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Обновлено: В то же время местные сообщали, что взрывы прогремели рядом с военным авиаучилищем и авиаремонтным заводом.

Около полуночи российские пропагандистские СМИ сообщили о повторной атаке на Луганск.

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фото с местных пабликов
 
фото с местных пабликов

Темы: Лугансквзрыв
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