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У Підмосков’ї пролунали вибухи, місцева влада пише про пошкодження від БпЛА

Тетяна ОлійникПонеділок, 27 травня 2024, 23:21
У Підмосков’ї пролунали вибухи, місцева влада пише про пошкодження від БпЛА
Російські телеграм-канали публікують місце попадання обломків дрону у Балашисі

У російському підмосковному місті Балашиха, ввечері 27 травня пролунали вибухи, місцеві повідомили про збиття безпілотника

Джерело: очільник Московської області Росії Андрій Воробйов, місцеві телеграм-канали

Деталі: За словами Воробйова, близько 21 години у мікрорайоні Кучіно у Балашисі система ППО начебто збила БПЛА, його уламки впали на приватний будинок. Мешканці будинку не постраждали.

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Російські телеграм-канали публікують місце попадання обломків дрону у Балашисі

Він також повідомив, що жителі Балашихи могли чути "хлопки".

Теми: Росіябезпілотники
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