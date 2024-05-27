В Подмосковье раздались взрывы, местные власти пишет о повреждениях от БпЛА

В российском подмосковном городе Балашиха, вечером 27 мая раздались взрывы, местные сообщили о сбитии беспилотника.

Источник: глава Московской области России Андрей Воробьев, местные телеграмм-каналы

Детали: По словам Воробьева, около 21 часа в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО вроде бы сбила БПЛА, его обломки упали на частный дом. Жители дома не пострадали.

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Он также сообщил, что жители Балашихи могли слышать "хлопки".