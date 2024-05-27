Генштаб повідомив про складну ситуацію біля села Костянтинівка на Донеччині

Генеральний штаб ЗСУ звітує, що на Курахівському напрямку від початку доби відбулося вісім бойових зіткнень: складна ситуація південніше Костянтинівки. Також напружено на Покровському, Куп’янському, Харківському та Времівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:30 27 травня

Дослівно: "На Курахівському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень. Триває бій в районі Красногорівки. Складна ситуація південніше села Костянтинівка, де наші воїни проводять активні заходи стабілізації".

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Деталі: Загалом за добу на фронті на даний час відбулося 97 бойових зіткнень.

Протягом доби противник завдав по території України два ракетні із застосуванням двох ракет та 43 авіаційні удари із застосуванням 50 КАБів, застосував 418 дронів-камікадзе. Здійснив понад 2900 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку від початку доби відбувалося 10 бойових зіткнень.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку відбито сім атак російських загарбників у районах населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка, Греківка та Невське. На одній із ділянок ворог має частковий успіх. Крім того, продовжуються два бої поблизу М’ясожарівки.

На Лиманському напрямку ворог п’ять разів намагався просунутися в напрямку населеного пункту Терни. Три атаки відбито, ще два бойові зіткнення тривають.

Дослівно: "На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбили п’ять штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Ворог успіху не мав. Напруженою залишається обстановка поблизу Білогорівки, де на даний час продовжується бій.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили вісім спроб противника наблизитися до Часового Яру.

На Покровському напрямку підрозділи нашого угруповання відбивали 21 атаку противника. Одинадцять штурмових спроб росіян прорватися далі від Очеретиного успіху не мали. Крім того, українські воїни стали на заваді п’ятьом атакам ворога в районі Новоселівки Першої. Тривають бої поблизу Сокола, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Невельського. На окремих ділянках ситуація напружена. Сили оборони вживають активних заходів для недопущення просування ворога.

На Времівському напрямку було відбито чотири штурмові дії противника в бік Урожайного та дві – до Старомайорського. Водночас противник не полишає спроб прорвати нашу оборону біля Старомайорського, де на даний час тривають три бої.

На Оріхівському напрямку російські загарбники зазнали чергової невдачі при спробі штурмувати наші позиції в районі Роботиного.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, зазнали невдачі сім спроб ворога відтіснити наші підрозділи в районі Кринок.

Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії з початку поточної доби завдано уражень по 24 районах зосередження особового складу та двох артилерійських системах".