Генштаб сообщил о сложной ситуации возле села Константиновка Донецкой области

Генеральный штаб ВСУ отчитывается, что на Кураховском направлении с начала суток произошло восемь боевых столкновений: сложная ситуация южнее Константиновки. Также напряжено на Покровском, Купянском, Харьковском и Времивском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:30 27 мая

Дословно: "На Кураховском направлении произошло восемь боевых столкновений. Продолжается бой в районе Красногоровки. Сложная ситуация южнее села Константиновка, где наши воины проводят активные мероприятия по стабилизации".

Реклама:

Детали: Всего за сутки на фронте в настоящее время произошло 97 боевых столкновений.

В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных с применением двух ракет и 43 авиационных удара с применением 50 КАБов, применил 418 дронов-камикадзе. Совершил более 2900 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении с начала суток происходило 10 боевых столкновений.

ВИДЕО ДНЯ

На Купянском направлении отражены семь атак российских захватчиков в районах населенных пунктов Петропавловка, Степная Новоселовка, Грековка и Невское. На одном из участков враг имеет частичный успех. Кроме того, продолжаются два боя вблизи Мясожаровки.

На Лиманском направлении враг пять раз пытался продвинуться в направлении населенного пункта Терны. Три атаки отбиты, еще два боевых столкновения продолжаются.

Дословно: "На Северском направлении в течение дня наши защитники отразили пять штурмовых действий врага в районах Верхнекаменского, Спорного и Выемки. Враг успеха не имел. Напряженной остается обстановка вблизи Белогоровки, где в настоящее время продолжается бой.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили восемь попыток противника приблизиться к Временному Яру.

На Покровском направлении подразделения нашей группировки отражали 21 атаку противника. Одиннадцать штурмовых попыток россиян прорваться дальше Очеретиного успеха не имели. Кроме того, украинские воины воспрепятствовали пяти атакам врага в районе Новоселовки Первой. Продолжаются бои вблизи Сокола, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Невельского. На отдельных участках ситуация напряженная. Силы обороны принимают активные меры по недопущению продвижения врага.

На Времивском направлении были отражены четыре штурмовых действия противника в сторону Урожайного и два – к Старомайорскому. В то же время противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону возле Старомайорского, где в настоящее время продолжаются три боя.

На Ореховском направлении российские захватчики потерпели очередную неудачу при попытке штурмовать наши позиции в районе Роботиного.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, потерпели неудачу семь попыток врага оттеснить наши подразделения в районе Крынок.

Подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала текущих суток нанесены поражения по 24 районам сосредоточения личного состава и двух артиллерийских системах".