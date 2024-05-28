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ЗСУ за добу відмінусували 1 460 окупантів і 21 танк

Ірина БалачукВівторок, 28 травня 2024, 07:58
ЗСУ за добу відмінусували 1 460 окупантів і 21 танк
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Мінус 48 артилерійських систем, 40 ББМ, 21 танки та 1 460 окупантів − такими є втрати Росії у війні проти України за минулу добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 28.05.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 503 800 (+1 460) осіб,
  • танків − 7 692 (+21) од,
  • бойових броньованих машин − 14 858 (+40) од,
  • артилерійських систем − 13 029 (+48) од,
  • РСЗВ − 1 085 (+1) од,
  • засобів ППО − 815 (+0) од,
  • літаків − 357 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 482 (+15) од,
  • крилатих ракет − 2 221 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 27 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 17 740 (+46) од,
  • спеціальної техніки − 2 122 (+4) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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