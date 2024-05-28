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ВСУ за сутки отминусовали 1 460 оккупантов и 21 танк

Ирина БалачукВторник, 28 мая 2024, 07:58
ВСУ за сутки отминусовали 1 460 оккупантов и 21 танк
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Минус 48 артиллерийских систем, 40 ББМ, 21 танк и 1 460 оккупантов − таковы потери России в войне против Украины за минувшие сутки.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 28.05.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 503 800 (+1 460) человек,
  • танков − 7 692 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин − 14 858 (+40) ед,
  • артиллерийских систем − 13 029 (+48) ед,
  • РСЗО − 1 085 (+1) ед,
  • средств ПВО − 815 (+0) ед,
  • самолетов − 357 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 482 (+15) ед,
  • крылатых ракет − 2 221 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 17 740 (+46) ед,
  • специальной техники − 2 122 (+4) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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