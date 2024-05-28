ВСУ за сутки отминусовали 1 460 оккупантов и 21 танк
Вторник, 28 мая 2024, 07:58
Минус 48 артиллерийских систем, 40 ББМ, 21 танк и 1 460 оккупантов − таковы потери России в войне против Украины за минувшие сутки.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 28.05.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 503 800 (+1 460) человек,
- танков − 7 692 (+21) ед,
- боевых бронированных машин − 14 858 (+40) ед,
- артиллерийских систем − 13 029 (+48) ед,
- РСЗО − 1 085 (+1) ед,
- средств ПВО − 815 (+0) ед,
- самолетов − 357 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 482 (+15) ед,
- крылатых ракет − 2 221 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 17 740 (+46) ед,
- специальной техники − 2 122 (+4) ед.
Данные уточняются.