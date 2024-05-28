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Столтенберг візьме участь у зустрічі глав Міноборони країн ЄС

Ірина Балачук, Андрій СинявськийВівторок, 28 травня 2024, 09:10
Столтенберг візьме участь у зустрічі глав Міноборони країн ЄС
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото GettyImages

Генсек НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у засіданні міністрів оборони країн Євросоюзу 28 травня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресреліз Північноатлантичного альянсу

Дослівно з повідомлення: "Міністри оборони країн ЄС матимуть можливість неформально обмінятися думками з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та міністром оборони України Рустемом Умєровим, який надасть оновлену інформацію про останні події та найбільш нагальні потреби України".

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Деталі: Засідання відбудеться у Брюсселі в будівлі "Європа", що є резиденцією Ради Євросоюзу.

Повідомляється, що зустріч пройде під головуванням топдипломата Євросоюзу Жозепа Борреля.

На ній говоритимуть про підтримку України з боку ЄС і підведуть підсумки різних поточних військових ініціатив.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Напередодні міністри закордонних справ країн Європейського Союзу разом із українським колегою Дмитром Кулебою обговорили подальшу військову підтримку Києва та обмеження на використання західної зброї для ударів по Росії.
  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні бити по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.
  • Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти використання Україною наданої західними союзниками зброї для ударів по Росії.

Теми: НАТОЄС
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