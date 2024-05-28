Столтенберг візьме участь у зустрічі глав Міноборони країн ЄС
Генсек НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у засіданні міністрів оборони країн Євросоюзу 28 травня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресреліз Північноатлантичного альянсу
Дослівно з повідомлення: "Міністри оборони країн ЄС матимуть можливість неформально обмінятися думками з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та міністром оборони України Рустемом Умєровим, який надасть оновлену інформацію про останні події та найбільш нагальні потреби України".
Деталі: Засідання відбудеться у Брюсселі в будівлі "Європа", що є резиденцією Ради Євросоюзу.
Повідомляється, що зустріч пройде під головуванням топдипломата Євросоюзу Жозепа Борреля.
На ній говоритимуть про підтримку України з боку ЄС і підведуть підсумки різних поточних військових ініціатив.
Передісторія:
- Напередодні міністри закордонних справ країн Європейського Союзу разом із українським колегою Дмитром Кулебою обговорили подальшу військову підтримку Києва та обмеження на використання західної зброї для ударів по Росії.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні бити по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.
- Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти використання Україною наданої західними союзниками зброї для ударів по Росії.