Столтенберг візьме участь у зустрічі глав Міноборони країн ЄС

Генсек НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у засіданні міністрів оборони країн Євросоюзу 28 травня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресреліз Північноатлантичного альянсу

Дослівно з повідомлення: "Міністри оборони країн ЄС матимуть можливість неформально обмінятися думками з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та міністром оборони України Рустемом Умєровим, який надасть оновлену інформацію про останні події та найбільш нагальні потреби України".

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Деталі: Засідання відбудеться у Брюсселі в будівлі "Європа", що є резиденцією Ради Євросоюзу.

Повідомляється, що зустріч пройде під головуванням топдипломата Євросоюзу Жозепа Борреля.

На ній говоритимуть про підтримку України з боку ЄС і підведуть підсумки різних поточних військових ініціатив.

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