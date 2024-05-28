Столтенберг примет участие во встрече глав Минобороны стран ЕС

Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие в заседании министров обороны стран Евросоюза 28 мая.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз Североатлантического альянса

Дословно из сообщения: "Министры обороны стран ЕС смогут неформально обменяться мнениями с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и министром обороны Украины Рустемом Умеровым, который предоставит обновленную информацию о последних событиях и наиболее насущных потребностях Украины".

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Детали: Заседание состоится в Брюсселе в здании "Европа", которое является резиденцией Совета Евросоюза.

Сообщается, что встреча пройдет под председательством топ-дипломата Евросоюза Жозепа Борреля.

На ней будут говорить о поддержке Украины со стороны ЕС и подведут итоги различных текущих военных инициатив.

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