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Столтенберг примет участие во встрече глав Минобороны стран ЕС

Ирина Балачук, Андрей СинявскийВторник, 28 мая 2024, 09:10
Столтенберг примет участие во встрече глав Минобороны стран ЕС
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото GettyImages

Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие в заседании министров обороны стран Евросоюза 28 мая.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз Североатлантического альянса

Дословно из сообщения: "Министры обороны стран ЕС смогут неформально обменяться мнениями с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и министром обороны Украины Рустемом Умеровым, который предоставит обновленную информацию о последних событиях и наиболее насущных потребностях Украины".

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Детали: Заседание состоится в Брюсселе в здании "Европа", которое является резиденцией Совета Евросоюза.

Сообщается, что встреча пройдет под председательством топ-дипломата Евросоюза Жозепа Борреля.

На ней будут говорить о поддержке Украины со стороны ЕС и подведут итоги различных текущих военных инициатив.

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Предыстория:

  • Накануне министры иностранных дел стран Европейского Союза вместе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой обсудили дальнейшую военную поддержку Киева и ограничения на использование западного оружия для ударов по России.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине бить по РФ западным оружием на фоне пограничных боев на Харьковщине.
  • Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц выступает против использования Украиной предоставленного западными союзниками оружия для ударов по России.

Темы: НАТОЕС
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