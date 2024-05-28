Столтенберг примет участие во встрече глав Минобороны стран ЕС
Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие в заседании министров обороны стран Евросоюза 28 мая.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз Североатлантического альянса
Дословно из сообщения: "Министры обороны стран ЕС смогут неформально обменяться мнениями с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и министром обороны Украины Рустемом Умеровым, который предоставит обновленную информацию о последних событиях и наиболее насущных потребностях Украины".
Детали: Заседание состоится в Брюсселе в здании "Европа", которое является резиденцией Совета Евросоюза.
Сообщается, что встреча пройдет под председательством топ-дипломата Евросоюза Жозепа Борреля.
На ней будут говорить о поддержке Украины со стороны ЕС и подведут итоги различных текущих военных инициатив.
Предыстория:
- Накануне министры иностранных дел стран Европейского Союза вместе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой обсудили дальнейшую военную поддержку Киева и ограничения на использование западного оружия для ударов по России.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине бить по РФ западным оружием на фоне пограничных боев на Харьковщине.
- Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц выступает против использования Украиной предоставленного западными союзниками оружия для ударов по России.