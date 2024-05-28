Росіяни за добу вбили 1 жителя Донеччини, ще 3 поранені

Внаслідок російських обстрілів Донецької області 27 травня загинула 1 людина, ще 3 зазнали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "Росія вбиває цивільних! За 27 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Калинівці. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення".

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фото: Донецька ОВА

Деталі: Повідомляється, що росіяни обстріляли Покровський, Краматорський та Бахмутський райони. Пошкодили інфраструктурний об'єкт у Торецькій громаді, 12 житлових будинків та 5 адмінбудівлі.

фото: Донецька ОВА

За словами Філашкіна, всього за добу окупанти 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини.