Росіяни за добу вбили 1 жителя Донеччини, ще 3 поранені
Вівторок, 28 травня 2024, 09:52
Внаслідок російських обстрілів Донецької області 27 травня загинула 1 людина, ще 3 зазнали поранення.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін
Пряма мова: "Росія вбиває цивільних! За 27 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Калинівці. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення".
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Деталі: Повідомляється, що росіяни обстріляли Покровський, Краматорський та Бахмутський райони. Пошкодили інфраструктурний об'єкт у Торецькій громаді, 12 житлових будинків та 5 адмінбудівлі.
За словами Філашкіна, всього за добу окупанти 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини.