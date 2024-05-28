Россияне за сутки убили 1 жителя Донецкой области, еще 3 ранены

В результате российских обстрелов Донецкой области 27 мая погиб 1 человек, еще 3 получили ранения.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "Россия убивает гражданских! За 27 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Калиновке. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения".

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ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОВА

Детали: Сообщается, что россияне обстреляли Покровский, Краматорский и Бахмутский районы. Повредили инфраструктурный объект в Торецкой громаде, 12 жилых домов и 5 админзданий.

ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОВА

По словам Филашкина, всего за сутки оккупанты 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.