У Фінляндії назвали "спекуляціями" розмови про відправку військ в Україну

Керівництво Фінляндії наразі не бачить можливості відправки іноземних військ в Україну, президент країни називає такі розмови "спекуляцією".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Yle

Деталі: Зокрема, прем'єр-міністр Петтері Орпо не вважає за можливе відправлення фінських військових в Україну, навіть якщо Росія просунеться глибше.

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Прем'єр-міністр підкреслює, що Фінляндія домовилася з Україною про підтримку на умовах, які виходили від української сторони. Наразі до них входять постачання зброї та військова підготовка.

Своєю чергою президент Александер Стубб також скептичний щодо відправки військ в Україну

"Розмови про відправлення військ на даному етапі є спекуляцією, і позиція Фінляндії не змінилася", – зазначив Стубб.

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