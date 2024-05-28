У Фінляндії назвали "спекуляціями" розмови про відправку військ в Україну
Керівництво Фінляндії наразі не бачить можливості відправки іноземних військ в Україну, президент країни називає такі розмови "спекуляцією".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Yle
Деталі: Зокрема, прем'єр-міністр Петтері Орпо не вважає за можливе відправлення фінських військових в Україну, навіть якщо Росія просунеться глибше.
Прем'єр-міністр підкреслює, що Фінляндія домовилася з Україною про підтримку на умовах, які виходили від української сторони. Наразі до них входять постачання зброї та військова підготовка.
Своєю чергою президент Александер Стубб також скептичний щодо відправки військ в Україну
"Розмови про відправлення військ на даному етапі є спекуляцією, і позиція Фінляндії не змінилася", – зазначив Стубб.
Передісторія:
- Стубб раніше зазначав, що не бачить причин для відправки фінських військ в Україну.
- Крім того, більшість опитаних фінським мовником Yle депутатів парламенту Фінляндії виступили проти того, аби відправляти війська з країн Євросоюзу в Україну.