В Финляндии назвали «спекуляциями» разговоры об отправке войск в Украину
Руководство Финляндии пока не видит возможности отправки иностранных войск в Украину, президент страны называет такие разговоры "спекуляцией".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Yle
Детали: В частности, премьер-министр Петтери Орпо не считает возможным отправку финских военных в Украину, даже если Россия продвинется глубже.
Премьер-министр подчеркивает, что Финляндия договорилась с Украиной о поддержке на условиях, которые исходили от украинской стороны. Сейчас в них входят поставки оружия и военная подготовка.
В свою очередь президент Александер Стубб также скептичен относительно отправки войск в Украину
"Разговоры об отправке войск на данном этапе являются спекуляцией, и позиция Финляндии не изменилась", - отметил Стубб.
Предистория:
- Стубб ранее отмечал, что не видит причин для отправки финских войск в Украину.
- Кроме того, большинство опрошенных финским вещателем Yle депутатов парламента Финляндии выступили против того, чтобы отправлять войска из стран Евросоюза в Украину.