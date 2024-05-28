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В Финляндии назвали «спекуляциями» разговоры об отправке войск в Украину

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловВторник, 28 мая 2024, 10:34
В Финляндии назвали «спекуляциями» разговоры об отправке войск в Украину
Ajnj^ Getty Images

Руководство Финляндии пока не видит возможности отправки иностранных войск в Украину, президент страны называет такие разговоры "спекуляцией".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Yle

Детали: В частности, премьер-министр Петтери Орпо не считает возможным отправку финских военных в Украину, даже если Россия продвинется глубже.

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Премьер-министр подчеркивает, что Финляндия договорилась с Украиной о поддержке на условиях, которые исходили от украинской стороны. Сейчас в них входят поставки оружия и военная подготовка.

В свою очередь президент Александер Стубб также скептичен относительно отправки войск в Украину

"Разговоры об отправке войск на данном этапе являются спекуляцией, и позиция Финляндии не изменилась", - отметил Стубб.

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Предистория:

  • Стубб ранее отмечал, что не видит причин для отправки финских войск в Украину.
  • Кроме того, большинство опрошенных финским вещателем Yle депутатов парламента Финляндии выступили против того, чтобы отправлять войска из стран Евросоюза в Украину.

Темы: ФинляндияУкраинавойна
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