Росіяни вдарили дроном по магазину та фітнес-залу в Очакові: спалахнула пожежа

28 травня російські військові дроном атакували місто Очаків Миколаївської області. Влучили по двоповерхової будівлі, в якій знаходиться магазин та фітнес-зал, які не експлуатуються через безпекову ситуацію.

Джерело: ДСНС

фото: ДСНС Миколаївщини

Дослівно: "Сьогодні зранку російські дрони атакували місто Очаків. Ворог поцілив у двоповерхову будівлю, в якій знаходиться магазин і фітнес-зал, що не експлуатуються з міркувань безпеки. Виникла пожежа."

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фото: ДСНС Миколаївщини

Деталі: Повідомляється, що рятувальники ліквідували пожежу. Інформації про постраждалих наразі немає.