Росіяни вдарили дроном по магазину та фітнес-залу в Очакові: спалахнула пожежа
Вівторок, 28 травня 2024, 11:18
28 травня російські військові дроном атакували місто Очаків Миколаївської області. Влучили по двоповерхової будівлі, в якій знаходиться магазин та фітнес-зал, які не експлуатуються через безпекову ситуацію.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "Сьогодні зранку російські дрони атакували місто Очаків. Ворог поцілив у двоповерхову будівлю, в якій знаходиться магазин і фітнес-зал, що не експлуатуються з міркувань безпеки. Виникла пожежа."
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Деталі: Повідомляється, що рятувальники ліквідували пожежу. Інформації про постраждалих наразі немає.
Рятувальники ліквідовують пожежу, що виникла внаслідок російської атаки по місту Очаків— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 28, 2024
ВІДЕО: ДСНС Миколаївщини pic.twitter.com/tehuuZQNX8