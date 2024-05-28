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Россияне ударили дроном по магазину и фитнес-залу в Очакове: вспыхнул пожар

Анастасия ПроцВторник, 28 мая 2024, 11:18
ФОТО: ДСНС НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

28 мая российские военные дроном атаковали город Очаков Николаевской области. Попали по двухэтажному зданию, в котором находится магазин и фитнес-зал, которые не эксплуатируются из-за ситуации с безопасностью.

Источник: ГСЧС

 
ФОТО: ГСЧС НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дословно: "Сегодня утром российские дроны атаковали город Очаков. Враг попал в двухэтажное здание, в котором находится магазин и фитнес-зал, которые не эксплуатируются из соображений безопасности. Возник пожар."

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ФОТО: ГСЧС НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Детали: Сообщается, что спасатели ликвидировали пожар. Информации о пострадавших пока нет.

Темы: Николаевская областьпожарбеспилотники
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