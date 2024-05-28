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Україна підписала безпекову угоду з Бельгією

Андрій Синявський, Станіслав ПогоріловВівторок, 28 травня 2024, 11:22
Україна підписала безпекову угоду з Бельгією
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Бельгії підписав угоду про співпрацю у сфері безпеки між Києвом та Брюсселем, яка передбачає, зокрема, надання Україні підтримку протягом десятирічного терміну дії угоди.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами президента, документ передбачає щонайменше 977 млн євро військової допомоги Україні від Бельгії цього року, а також зобов'язання Брюсселя надавати Києву підтримку протягом десятирічного терміну дії угоди.

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"Вперше в такій угоді вказана точна кількість винищувачів F-16 – 30 – які будуть поставлені в Україну до 2028 року, причому перші прибудуть вже цього року", – додав він.

Президент зазначив, що угода гарантує своєчасну безпекову допомогу з боку Бельгії, сучасну бронетехніку, обладнання для потреб ВПС та ППО України, морську безпеку, розмінування, участь у коаліції з постачання артилерійських боєприпасів, а також військові тренування.

Український лідер вказав, що документ також передбачає оборонно-промислове співробітництво, підтримку української "формули миру", посилення санкцій проти РФ, відшкодування збитків, правосуддя для агресора, використання заморожених російських активів та відновлення економіки.

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"Україна та Бельгія також поглиблюватимуть співпрацю у сфері розвідки, кібербезпеки та протидії дезінформації. Бельгія також висловлює підтримку майбутньому членству України в ЄС та НАТО", – зауважив Зеленський.

Передісторія:

  • Нагадаємо, що президент України Володимио Зеленський у вівторок здійснює візит до Бельгії, де підпише угоду у сфері безпеки з прем'єр-міністром Александром Де Кроо.
  • Раніше повідомляли, що Україна та Бельгія розпочали переговори щодо укладення угоди про співпрацю у сфері безпеки.
  • Перед цим стало відомо, що уряд Бельгії вирішив прискорити постачання Україні власних винищувачів F-16 і зробити це вже до кінця 2024 року, не чекаючи формування нового кабінету міністрів.
  • Бельгія – одна з тринадцяти країн, які беруть участь у коаліції з надання Україні винищувачів. Раніше вона планувала почати поставки F-16 в Україну, які поступово замінює на більш сучасні F-35, з 2025 року.

Теми: БельгіяУкраїнаЗеленський
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