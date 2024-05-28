Україна підписала безпекову угоду з Бельгією

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Бельгії підписав угоду про співпрацю у сфері безпеки між Києвом та Брюсселем, яка передбачає, зокрема, надання Україні підтримку протягом десятирічного терміну дії угоди.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами президента, документ передбачає щонайменше 977 млн євро військової допомоги Україні від Бельгії цього року, а також зобов'язання Брюсселя надавати Києву підтримку протягом десятирічного терміну дії угоди.

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"Вперше в такій угоді вказана точна кількість винищувачів F-16 – 30 – які будуть поставлені в Україну до 2028 року, причому перші прибудуть вже цього року", – додав він.

Президент зазначив, що угода гарантує своєчасну безпекову допомогу з боку Бельгії, сучасну бронетехніку, обладнання для потреб ВПС та ППО України, морську безпеку, розмінування, участь у коаліції з постачання артилерійських боєприпасів, а також військові тренування.

Український лідер вказав, що документ також передбачає оборонно-промислове співробітництво, підтримку української "формули миру", посилення санкцій проти РФ, відшкодування збитків, правосуддя для агресора, використання заморожених російських активів та відновлення економіки.

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"Україна та Бельгія також поглиблюватимуть співпрацю у сфері розвідки, кібербезпеки та протидії дезінформації. Бельгія також висловлює підтримку майбутньому членству України в ЄС та НАТО", – зауважив Зеленський.

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