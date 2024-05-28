Украина подписала соглашение по безопасности с Бельгией

Президент Владимир Зеленский во время визита в Бельгию подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Киевом и Брюсселем, которое предусматривает, в частности, предоставление Украине поддержку в течение десятилетнего срока действия соглашения.

Источник: Зеленский в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: По словам президента, документ предусматривает не менее 977 млн евро военной помощи Украине от Бельгии в этом году, а также обязательства Брюсселя оказывать Киеву поддержку в течение десятилетнего срока действия соглашения.

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"Впервые в таком соглашении указано точное количество истребителей F-16 - 30 - которые будут поставлены в Украину до 2028 года, причем первые прибудут уже в этом году", - добавил он.

Президент отметил, что соглашение гарантирует своевременную помощь по безопасности со стороны Бельгии, современную бронетехнику, оборудование для нужд ВВС и ПВО Украины, морскую безопасность, разминирование, участие в коалиции по поставке артиллерийских боеприпасов, а также военные тренировки.

Украинский лидер указал, что документ также предусматривает оборонно-промышленное сотрудничество, поддержку украинской "формулы мира", усиление санкций против РФ, возмещение убытков, правосудие для агрессора, использование замороженных российских активов и восстановление экономики.

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"Украина и Бельгия также будут углублять сотрудничество в сфере разведки, кибербезопасности и противодействия дезинформации. Бельгия также выражает поддержку будущему членству Украины в ЕС и НАТО", – отметил Зеленский.

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