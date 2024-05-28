Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Украина подписала соглашение по безопасности с Бельгией

Андрей Синявский, Станислав ПогориловВторник, 28 мая 2024, 11:22
Украина подписала соглашение по безопасности с Бельгией
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский во время визита в Бельгию подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Киевом и Брюсселем, которое предусматривает, в частности, предоставление Украине поддержку в течение десятилетнего срока действия соглашения.

Источник: Зеленский в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: По словам президента, документ предусматривает не менее 977 млн евро военной помощи Украине от Бельгии в этом году, а также обязательства Брюсселя оказывать Киеву поддержку в течение десятилетнего срока действия соглашения.

Реклама:

"Впервые в таком соглашении указано точное количество истребителей F-16 - 30 - которые будут поставлены в Украину до 2028 года, причем первые прибудут уже в этом году", - добавил он.

Президент отметил, что соглашение гарантирует своевременную помощь по безопасности со стороны Бельгии, современную бронетехнику, оборудование для нужд ВВС и ПВО Украины, морскую безопасность, разминирование, участие в коалиции по поставке артиллерийских боеприпасов, а также военные тренировки.

Украинский лидер указал, что документ также предусматривает оборонно-промышленное сотрудничество, поддержку украинской "формулы мира", усиление санкций против РФ, возмещение убытков, правосудие для агрессора, использование замороженных российских активов и восстановление экономики.

ВИДЕО ДНЯ

"Украина и Бельгия также будут углублять сотрудничество в сфере разведки, кибербезопасности и противодействия дезинформации. Бельгия также выражает поддержку будущему членству Украины в ЕС и НАТО", – отметил Зеленский.

Предистория:

  • Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во вторник проводит визит в Бельгию, где подпишет соглашение в сфере безопасности с премьер-министром Александром Де Кроо.
  • Ранее сообщалось, что Украина и Бельгия начали переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.
  • Перед этим стало известно, что правительство Бельгии решило ускорить поставки Украине собственных истребителей F-16 и сделать это уже до конца 2024 года, не дожидаясь формирования нового кабинета министров.
  • Бельгия – одна из тринадцати стран, участвующих в коалиции по предоставлению Украине истребителей. Ранее она планировала начать поставки F-16 в Украину, которые постепенно заменяет на более современные F-35, с 2025 года.

Темы: БельгияУкраинаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоЧерновицкий ТЦК заявил о втором нападении на работников за два дня, киевлянин написал заявление

ДнепроГЭС в критическом состоянии, о производстве электричества речь не идет – Федоров

В воскресенье отключение света планируют применять вечером и ночью

фотоЗеленский прилетел в Сингапур и выступит на форуме по безопасности

обновлено от 5:59ДТЭК: Враг серьезно повредил оборудование на двух ТЭС

ПВО сбила 35 из 53 ракет и почти полсотни "Шахедов"

Все новости...
Бельгия
Бельгия передаст Украине 30 F-16 до 2028 года
Зеленский во вторник посетит Бельгию, где подпишет соглашение по безопасности
Председательствующая в ЕС Бельгия подтвердила намерение начать в июне переговоры о вступлении Украины
Последние новости
22:23
Мелони назвала европейские выборы "референдумом-выбором между двумя Европами"
22:00
ФутболБоруссия Дортмунд - Реал Мадрид: ОНЛАЙН
21:56
теннисЕдинственная надежда Украины: Свитолина одолела Богдан в третьем круге "Ролан Гаррос"
21:52
Зеленский впервые встретился с президентом Тимора-Лешти и пригласил его в Украину
21:39
обновленоЧерновицкий ТЦК заявил о втором нападении на работников за два дня, киевлянин написал заявление
21:26
Россияне больше всего атакуют на Покровском направлении – Генштаб
21:05
картаВ воскресенье в Украине дожди и жара
20:42
СМИ узнали, как хакеры проникли в систему главного информагентства Польши
20:29
ДнепроГЭС в критическом состоянии, о производстве электричества речь не идет – Федоров
20:22
Европейская торговая группа отрицает, что близка к соглашению по жалобе с Microsoft
Все новости...
Реклама:
Реклама: