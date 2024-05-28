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"Порвали на британський прапор": десантники відбили черговий штурм РФ під Новомихайлівкою

Валентина РоманенкоВівторок, 28 травня 2024, 12:17
Порвали на британський прапор: десантники відбили черговий штурм РФ під Новомихайлівкою
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Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади зірвали чергову спробу російських загарбників захопити позиції біля Новомихайлівки Донецької області.

Джерело: командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України

Дослівно: "Десантники 79-ки розривають на британський прапор чергові плани ворога захопити українські позиції в районі Новомихайлівки.

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Росіяни вкотре пішли на штурм з технікою і вкотре відхопили по повній: 2 танки та 6 бронемашин з ворожою піхотою так і лишились на полі бою, не доїхавши до наших позицій.

Понад 80 любителів заробити двісті тисяч рублів на вбивстві українців таврійські десантники відправили просто до пекла".

Теми: Донецька областьвійна
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